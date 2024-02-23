نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. كواليس مسلسل سر إلهي رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت روجينا صورا جديدة من كواليس مسلسل سر إلهي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت قائلة: «من كواليس مسلسل سر إلهي».

البرومو الدعائي الثاني لـ مسلسل سر إلهي

طرحت منصة watch it، البرومو الدعائي الثاني لـ مسلسل سر إلهي للنجمة روجينا المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وتضمن البرومو مشاهد إثارة تشويقية تظهر تورط شخصية نصرة التي تلعبها روجينا في الأحداث وارتدائها ملابس السجن البيضاء، وفي بداية البرومو ظهر صوت بالخلفية يقول: "نصرة طول عمرها شايلة الهم واتورطت ورطة مش عارفة هتخرج منها إزاي".

البوسترات مسلسل سر إلهي

وكانت كشفت النجمة روجينا عن البوسترات المنفردة للنجوم المشاركين معها في بطولة مسلسل "سر إلهي"، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، المقرر عرضه خلال سباق رمضان من العام الجاري 2024، ونشرت جميع بوسترات نجوم العمل، وعلقت عليها، قائلة:"بسم الله توكلنا على الله مسلسل سر إلهي، رمضان 2024، تاليف أمين جمال، وإخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، كله بإذنه".

قصة مسلسل سر إلهي

وتدور قصة مسلسل سر إلهي حول "نصرة" والتي تجسدها الفنانة روجينا وهي متزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وخلال الأحداث تتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها، تجسد الفنانة مى سليم في مسلسل "سر إلهى" دور سيدة أعمال تكره بطلة المسلسل الفنانة روجينا، وتدخل معها فى عداوة وتدبر لها العديد من المؤامرات الكيدية، وتظهر روجينا خلال أحداث العمل بشخصية نصرة المتزوجة، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها، وتضطر لمواجهة.

أبطال مسلسل سر إلهي

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين أبرزهم روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس ومحمود الحديني، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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