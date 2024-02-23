نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرقة ألحانها.. حذف أغنية كدابة لـ حسام حبيب من يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت إدارة موقع الفيديوهات يوتيوب، بحذف أغنية كدابة لـ حسام حبيب، من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والتي طرحها خلال الأيام الماضية، وشهدت عودته للساحة الفنية بعد غياب أكثر من 8 سنوات.

سبب حذف أغنية كدابة

وجاء حذف الأغنية من على يوتيوب، بعدما وجه الموزع محمد شفيق، اتهامًا بسرقة جزء من لحن أغنية بياعة لمحمود عز، واستخدامها في أغنية كدابة.

تفاصيل أغنية كدابة

تأتي أغنية "كدابة" بكلمات من الشاعر المبدع عمرو المصري، وألحان منقطعة النظير من إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي رائع من تنفيذ أمين نبيل، مما يعكس الجهد الكبير الذي وضع في هذا العمل الفني، وتعد واحدة من أغاني ألبوم حسام حبيب الجديد، والذي يتضمن 10 أغاني مختلفة، ومن المقرر طرحها بطريقة السينجل على فترات.

كلمات أغنية كدابة

واستهلت كلمات الأغنية: كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة، بتعيشي في دور إنك متسابة، أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل، بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة، نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا، مش بنت أصول ولا فيكي مزايا، شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا.

حماس الجمهور لـ اغنية كدابة

وسبق، أثارت هذه الأغنية حماسة الجمهور وترقبهم للألبوم الذي يعتبر الأول لحسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب، حيث يضم الألبوم عشر أغانٍ متنوعة تعبر عن مختلف المشاعر والتجارب التي عاشها الفنان، من المتوقع أن يحقق الألبوم نجاحا كبيرا، نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها حسام حبيب ولجودة الأعمال الفنية التي يقدمها دائما.

انفصال شيرين وحسام

ومن ناحية أخرى، كانت قد تزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، وسبق أن انفصلت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما، وبعد فترة استمرت حوالى 6 سنوات تم طلاق المطربة شيرين من حسام حبيب بشكل ودى، وذلك بعد فترة طويلة من الشائعات التي طالتهما في الفترة الأخيرة.

حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب في حفل روائع السنباطي

وتواجد حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب مؤخرا في حفل روائع السنباطي، والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، وشارك في تلك الحفل بالغناء بجانب شيرين، كل من صابر الرباعي وأحمد سعد، مي فاروق، وريهام عبدالحكيم، وفؤاد زبادي وإيمان عبدالغني، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك على مسرح أبو بكر سالم يوم 30 نوفمبر الماضي.