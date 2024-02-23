التجهيزات العالمية لحفل شيرين عبد الوهاب ببيروت (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء يوم السبت 24 فبراير الجارى، المقام على مسرح فورم دي بيروت.

وبدأت الشركة فى الترويج للحفل من خلال نشر البوستر الدعائى للحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع طرح تذاكر الحفل.

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب في بيروت

ويشارك في إحياء فقرات الحفل ديسكو بيروت وكريستين درامز وجاى مانوكيان ويقوم بالتنظيم فادى أبو عاصى FA Production وتامر عبد المنعم، وتجرى الاستعدادات النهائية لأضخم حفلات بيروت من حيث الحضور والتجهيزات غير المسبوقة بمواصفات لايف عالمية من صوت وإضاءة ومسرح لاستقبال النجمة الكبيرة التي يتشوق لها الجمهور خاصة مع تغيبها عن إحياء الحفلات في لبنان لفترة طويلة.

آخر حفلات شيرين عبد الوهاب

ومن ناحية اخري، تألقت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في إحياء ختام حفل اولى الليالي السعودية المصرية التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشبخ وشارك فى إحياء الحفل بحضور كبار نجوم الفن والإبداع.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر ان اخر اعمال شيرين عبد الوهاب هي أغنية "الدهب" التى اطلقتها مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد عودة قوية لها وهي كلمات تامر حسين ولحن مدين، تنوي أن تطرح أغنياته على طريقة الـ "سنجل" بشكل متتال في فترات زمنية محدة، وذلك لتعويض فترة غيابها عن الجمهور خلال الأشهر الأخيرة بسبب المشاكل الزوجية التي تعرضت لها.

كلمات اغنية الدهب

وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الأول إحنا استغنينا ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.

