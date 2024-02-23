"طرح الحرير" و"بيانو".. استمرار عروض نوادي المسرح بالجيزة (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في عروض فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح الإقليمي، بفرع ثقافة الجيزة، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

العرض المسرحي "طرح الحرير"

وشهدت خشبة مسرح مركز الجيزة الثقافي، عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "طرح الحرير" من إخراج أمنية الدسوقي.

يدور العرض حول الإحساس الكاذب بالذنب وعدم القدرة على تخطي الذكريات المؤلمة، ويظهر ذلك من خلال أحداث العرض التي تظهر لنا بطل العرض وهو فنان رسام على أنه شخص ظالم وفاسد، قهر فتاة وسلبها أعز ما تملك، ومع تطور الأحداث نتبين أته مظلوم، وقد فضل الصمت عن الدخول في صراعات مع الفتاة التي يتضح أنها قد غدرت به، وفي النهاية يلقى الرسام حتفه بعدما تطهر من كل الأحاسيس الكاذبة، وإحساسه الزائف بالذنب.

العرض المسرحي “بيانو”

وجاء العرض الثاني بعنوان "بيانو" تأليف محمود دياب وإخراج محمد ديفيد، وتدور أحداثه حول تاجر الخردة الذي يسترجع شقته، التي كان يسكن فيها فنان عازف، وينبهر من وجود البيانو، لتبدأ رحلة البحث عن إنسانية هذا التاجر ورغبته في تعلم العزف على البيانو، في ظل رفض ابنه وزوجته البيانو، ومع تأييد ابنته للفكرة يستعين التاجر بمدرسة موسيقى ليتعلم العزف على البيانو، وتستمر الأحداث إلى أن يأتي اليوم الذي تترك فيه مدرسة الموسيقى التاجر، ويبقى وحيدا حزينا، معلنا استسلامه فيقرر بيعه لتاجر الأنتيكة، حتى تظهر ابنته في أضعف لحظاته وتنقذه وتخبره بأنها تعلمت البيانو، فيتراجع التاجر عن قراره ويرفض بيع البيانو.

عروض نوادي المسرح

العروض قدمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وشهدها أعضاء لجنة التحكيم المخرج أحمد طه، والمخرج محمد طايع، الناقدة رنا عبد القوي، ودعاء حسن مقرر اللجنة، وبحضور إيمان محمد من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، والمخرج أحمد السيد.

ويقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، 26 عرضا مسرحيا، منها 14 عرضا لفرع ثقافة الجيزة، يستمر عرضها حتى 22 فبراير الحالي.

