تناقش قضايا مجتمعية.. انطلاق أولى مشاركات فرقة السويس بنوادي المسرح الإقليمي

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت فرقة نادي مسرح السويس عرضين مسرحيين في خامس أيام الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، ضمن برامج وزارة الثقافة الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر".

العرض الأول " ٣×١"

جاء العرض الأول بعنوان" ٣×١" وتدور أحداثه في إطار فانتازي حول شخص يعاني من اضطرابات نفسية إثر تعرضه لصدمة كبيرة في حياته.



العرض تأليف محمد أحمد، وإخراج محمد كرم.

العرض الثاني "فنجان قهوة"

أما العرض الثاني بعنوان "فنجان قهوة" ويتناول عدة قضايا مجتمعية منها الزواج المبكر، الإدمان، والعنف الأسري وآثاره السلبية على الصحة النفسية للأبناء. والعرض تأليف وإخراج حازم أشرف.

عروض نوادي المسرح

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وأقيمت بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، ورجب أحمد مقرر اللجنة، وتأتي ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

ويشهد إقليم القناة وسيناء هذا الموسم تقديم 28 عرضا منها عرض لفرع ثقافة شمال سيناء، 3 عروض لفرع جنوب سيناء، 7 عروض لفرع ثقافة السويس، ويقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض، بينما قدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض مسرحية.

