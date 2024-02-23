زائر الثانية عشرة" و"بنت القمر" في انطلاق عروض نوادي المسرح بإقليم شرق الدلتا

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج وزارة الثقافة فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم شرق الدلتا الثقافي، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر".

عرض زائر الثانية عشرة

وشهد مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "زائر الثانية عشرة" عن مسرحية "اللحاد"، لفرقة نادى مسرح الزقازيق، تأليف الكاتب العراقي عبد الفتاح قلعجي، إعداد أحمد عبد الرازق، إخراج ممدوح حلمي.

يدور النص حول شخصية اللحاد التي تسكن وسط القبور مع سيدة عجوز ويقومان سويا بقتل الزوار ودفنهم وسرقتهم حتى يأتي رسام وتتبدل الأحداث، ويحاولان السيطرة عليه عن طريق السحر، ولكن يستطيع التغلب عليهما وفك ذلك السحر ليفاجأ اللحاد والسيدة العجوز بأن هذا الرجل الذي بدا شخصا مسالما منذ جاء للانتقام لأخيه الذي قتلوه من قبل، استطاع في النهاية الانتقام منهم، حيث عزز الشكوك لدى اللحاد بقتل السيدة العجوز حتى فعل ذلك وقتل اللحاد بعدها نفسه.

عرض "بنت القمر"

بينما جاء العرض الثاني بعنوان "بنت القمر"، تأليف محمد السوري، دراماتورج أحمد عبد الرازق، إخراج عصام إيهاب. وتدور أحداث العرض حول فتاة في منتصف العشرينيات من عمرها، مصابة بمرض جلدي نادر، تنقلب حياتها رأسًا على عقب، حيث لا يسمح لها الناس بالتعايش، وينتهي بها الأمر في السجن، وتصبح مذنبة بعد أن كانت ضحية.

والفكرة تتمحور حول القمر، وهو أكثر جسم لامع بالليل في السماء، رغم أنه في الأصل قطعة مظلمة تعكس الضوء، ولكن لأن الناس تحبه أصبح قمرا، وأجمع الناس على أنه جميل ورائع فأصبح بالفعل جميلا، ولو أجمع الناس على أنه قطعة متفحمة، لأصبح بالفعل قطعة متفحمفة؛ فالمعنى في نظرة وعيون الآخرين لنا.

عروض نوادي المسرح

العروض تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وشهد عروض اليوم الأول، عمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، د. عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من الناقد محمود حامد، المؤلف سامح عثمان، المخرج خالد أبو ضيف.

ومن المقرر أن تستمر العروض حتى 8 مارس المقبل على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة بمعدل عرضين مسرحيين كل ليلة لنوادي فروع الإقليم الأربعة على التوالي.

ويشهد إقليم شرق الدلتا هذا الموسم تقديم 33 عرضا منها 14 عرضا لفرع ثقافة الدقهلية، 9 عروض لفرع ثقافة الشرقية، و5 عروض لفرع كفر الشيخ، 5 عروض لفرع ثقافة دمياط.

