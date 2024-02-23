إلهام شاهين: "بدايتي الفنية كانت قوية جدًا.. وأفلامي كانت من أهم الأفلام "

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على برنامج الراديو بيضحك والذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة الراديو 9090، وتحدثت أثناء مقابلتها عن مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها لم تفكر من قبل في اعتزال الفن.

تصريحات إلهام شاهين

وأثناء المقابلة، صرحت إلهام شاهين بعدد من التصريحات، وكان من أبرزها:

إلهام شاهين: أفلامي كانت من الأهم في السينما المصرية

- أنا بحترم أوي تاريخ المرأة المصرية لأنه أقوى تاريخ للمرأة في الكون، وأول امرأة تحكم في التاريخ هي الملكة حتشبسوت.

- يسري الجندي الكاتب جابلي مسلسل عن شجرة الدر وقالوا الأعمال التاريخية بتتكلف كتير أوي ومعرفناش نعمله، زي فيلم حتشبسوت.

- مش ممكن أكون راضية 100% عن كل ما قدمته، وبدايتي كانت قوية جدًا وأفلامي كانت من أهم الأفلام في السينما المصرية، وفي فترة كان بيجيلي فيها أفلام كتير أكيد كان في إخفاقات، ولكن حتى الغلط بتعلم منه، وعارفة إن إمكانياتي أكبر من ده.

- رسالة فيلم موت سميرة بكرها أوي، وبزعل من نفسي جدًا لما أفتكر إني عملت الفيلم ده، والفيلم ده كان إساءة للملحن الكبير بليغ حمدي وأنا بعشقه، وأنا كنت صغيرة في السن وقت ما قدمت الفيلم، وعيب إن إحنا قدمناه، وعيب إن مصر عملته.

- إحنا اهتمامنها بما هو تافه، ومحدش بيركز في ندوات المهرجانات الفنية، يعني المهرجانات بتعمل كتب عن السينما والفنانيين المكرمين، وكل الاهتمام بيكون على اللي اتكعبلت وكل ما هو تافه، وده في كل المهرجانات.

- أنا مبتابعش السوشيال ميديا، ووجودي عليها بسبب تحركاتي والمهرجانات اللي بحضرها، أنا واخدة الجانب الإيجابي.

- خدت حقن بتاعة سكر علشان أخس وده مش صح، وكل الأدوية بتاعة التخسيس خدتها وتعبتني، وروحت لدكتور بيعمل أجهزة لشد الجسم لأني مش رياضية، والأدوية سدت نفسي ومباقتش أكل خالص.

- أنا قدمت كل نوعيات الأدوار ومبقاش في جديد، بقى يجيلي أدوار مكررة مع إن الأعمال حلوة أوي، وممكن يكون غيري من النجمات عمله وأنا عايزة أكون جديدة ومفاجأة.

- قلت لو مجاليش أدوار جديدة ممكن أبعد وميهمنيش أقعد في البيت، مش اعتزال لأني عمري ما فكرت في الاعتزال، لكن أوقف لغاية ما ييجي الجديد.

- أدواري الأخيرة ما حدش قدمها غيري كنجمات.

- دوري في مسلسل بطلوع الروح كقائد الكتيبة النسائية لداعش كان مفاجأة ليا وللجمهور.

- أنا بتطرق لموضوعات ممكن غيري للنجمات يخافوا منها، أدوار جريئة ومفيدة.