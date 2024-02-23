نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تكشف كواليس أعمالها في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة وفاء عامر، حالة من النشاط الفني، حيث تنافس في الموسم الرمضاني المقبل 2024 بمسلسلي “حق عرب” من بطولة أحمد العوضي و"جودر" من بطولة ياسر جلال، وتحدثت وفاء عن كواليس العملين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc.

وفاء عامر في مسلسل حق عرب

وقالت وفاء عامر: أعد السادة المشاهدين بمشاهدة ممتعة لمسلسل حق عرب، لأنه عمل عظيم ويضم نجوم رائعين، كما أن كواليسه عظيمة ومن إنتاج شركة محترمة، وأرى أنه مسلسل يليق بالجمهور في شهر رمضان المقبل، أنا مغرمة بالمسلسل ده، وأوجه الشكر لكل صناعه من مؤلف ومخرج وممثلين، ونقدم مباريات تمثيل قوية بهذا العمل.

وفاء عامر في مسلسل جودر

وتابعت وفاء عامر حديثها بالكشف كواليس مسلسل جودر: أقدم خلاله شخصية أم جودر وهو ياسر جلال، وتدعى السيدة الصبورة الحمولة، وأقدم هذا الدور في المرحلة الثانية من العمل، وأيتن عامر تقدم نفس شخصيتي ولكن في المرحلة الأولى من الأحداث.

تفاصيل مسلسل جودر

مسلسل جودر مكون من 15 حلقة، ويأتي ضمن حكايات ألف ليلة وليلة، ويدور في إطار فانتازي تشويقي، يلعب خلاله ياسر جلال شخصية جودر الصياد، والعمل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، تارا عماد، رشوان توفيق، أحمد بدير، وجيهان الشماشرجي، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

تفاصيل مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب يدور في إطار اجتماعي شعبي، يجسد خلاله أحمد العوضي شخصية عرب السويركي وهو تاجر خشب يعيش في حي المغربلين، ويدخل في صراعات عديدة مع تتابع الأحداث، كما يعيش قصة حب مع دينا فؤاد بالعمل، المسلسل من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

اخر أعمال أخرى لـ وفاء عامر

ويذكر ان اخر اعمال وفاء عامر في هو فيلم أبو نسب من بطولة محمد إمام، وتظهر خلاله بشخصية والدة ياسمين صبري، والعمل يدور في إطار أكشن كوميدي، الفيلم تجاوز 50 مليون جنيه بإجمالي إيراداته حتى الآن، ومن بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.