نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي نسبة مشاهدات برومو "العتاولة" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وزينة البرومو الخاص بالعمل، والذي أشاد به الجمهور بدرجة كبيرة خاصة وأنه ضم العديد من مشاهد الأكشن.

تفاصيل برومو مسلسل العتاولة

وكشف برومو مسلسل العتاولة عن العلاقة العاطفية التي جمعت بين أحمد السقا وزينة، وظهر أبطاله بلوك جديد منهم طارق لطفي، باسم سمرة ومي كساب، وقد حقق البرومو مايقرب من 500 ألف مشاهدة في 24 ساعة.

قصة مسلسل "العتاولة"

وتدور أحداث مسلسل العتاولة في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة، وكشف برومو مسلسل "العتاولة" عن أن أحداث العمل تدور في مدينة الإسكندرية، وظهر به عدد من معالمها مثل قلعة قايتباي، وكوبري ستانلي، وأماكن تجمع الصيادين.

أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، محمد نجاتي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، نهى عابدين، صفوة، محمد التاجي، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي ومؤمن نور ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي.

أعمال أحمد السقا الفترة الحالية

ومن ناحية اخري، حقق أحمد السقا نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية بعد عرض مسلسله جولة أخيرة على منصة Amazon Prime، والعمل مكون من 9 حلقات، وشارك في بطولته بجانب أحمد السقا، كل من أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، وعلي صبحي، ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويعد العمل أول مسلسل عربي يُعرض على منصة أمازون.

قصة مسلسل جولة اخيرة

وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى (أحمد السقا) الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بتامبي (أشرف عبد الباقى)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية والمنافسات الخطيرة من جديد، والمسلسل انتهى عرضه في الأيام الماضية.