شاهد.. تعليق أحمد رمزي بعد مهاجمة طارق الشناوي لفيلم "الملكة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثار الناقد الكبير طارق الشناوي جدلًا واسعًا نظرًا لتصريحاته عن فيلم "الملكة"، واصفًا إنه فيلم تُجاري وأقل بكثير من أن يكون فيلما.



وعلق المؤلف أحمد رمزي على رأى الناقد طارق الشناوي في فيلم الملكة، حيث شارك منشور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:"ده أسوأ فيلم في التاريخ أنا شخصيا جاني ضيق تنفس في أول مشهدين في العرض الخاص ودي مسؤولية عدة أطراف وأنا منهم".



وأضاف:"بس ممكن حضرتك تشاورلي على فيلم نزل السوق بغرض غير تجاري، أما بالنسبة لاستغلال نجاح جعفر العمدة أقسم بالله ماكنت موافق ولا راضي عن اختيار اسم الملكة ده نهائيا ده اسم قاعة أفراح أصلا، وأنت تعلم بمجرد ما بنعمل التنازل يصبح الفيلم رهن العبث من أي طرف".

أحداث فيلم "الملكة"

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية ماجدة، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

انسحاب فيلم "الملكة" لهذا السبب



ومن جانبه، قررت دور العرض السينمائية رفع فيلم الملكة، نظرا لعدم تحقيق إيرادات مرتفعة، والفيلم من بطولة الفنانة هالة صدقي من السينمات بعد أسبوعين فقط من عرضه .

وحقق الفيلم بعد طرحه في السينمات لمدة اسبوعين فقط إجمالي ايرادات وصلت إلي ما يقرب من 460 الف جنية.