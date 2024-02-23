"المتحدة" تكشف ملامح شخصية عصام السقا في مسلسل "صدفة" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ملامح شخصية الفنان عصام السقا في مسلسلة الجديد الذي يحمل اسم "صدفة" وذلك عبر صفحته الرسمية موفع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفي اللقاء الذي أُجري مع النجم عصام السقا، تضمنت عدة أسئلة سريعة وطريفة، حيث تحدث عن كواليس مسلسل "صدفة" وتجاربه في الحياة التي قد تنتظره في المستقبل، وكشف شخصيته قائلًا: "الشخصية عبارة عن واد جدع ومخلص وطيب"، وأعرب عن أمنيته قائلًا: "مش محتاج أكتر من كرم ربنا".

تفاصيل مسلسل صدفة

تأتي قصة مسلسل صدفة الذي ينافس في دراما رمضان، من خلال فتاة اسمها صدفة عجيبة، تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي

وتتصاعد الأحداث في إطار مشوق ملئ بالمفاجآت، في ظل محاولات كشف تفاصيل حياة الفتاة صدفة وما يحيط بها من غموض، وهل سيقوم فؤاد مهران بالتعامل معها أو محاولة إيذاءها؟ خصوصًا إذا كان الأمر له علاقة بابنته الصغيرة، وسعيه لمعرفة ما الذي يجمع بين الابنة وصدفة، ولماذا تتدخل الأخيرة في حياتهم، وهل هناك أسرار خطيرة أصبحت على علم بها؟

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من خالد الصاوي؛ رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، عصام السقا؛ تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج.