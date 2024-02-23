نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. هاجر أحمد تروج لمسلسل "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورة من دورها في كواليس مسلسل “ المعلم” وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

واكتفت هاجر أحمد بالتعليق: "دهب مسلسل المعلم" فيما اعرب الجمهور عن حماسهم لمشاهدة دورها في المسلسل.

يستمر الفنان مصطفى شعبان في تصوير مشاهد مسلسله الجديد “المعلم” استعدادا لعرضه في موسم رمضان القادم يشهد العمل جهدا كبيرا من فريقه المؤلف من نجوم الفن يتألق مسلسل “المعلم” بطولة النجم مصطفى شعبان ومن المقرر عرضه في موسم رمضان القادم على شاشتي دي إم سي والحياة تروج صفحات القناتين بشكل ملحوظ للعمل من خلال البوستر الدعائي حيث يندرج العمل ضمن إطار مثير واجتماعي يعد بأحداث مشوقة تلامس القلوب

مسلسل “المعلم” يتألق بنجومه البارعين حيث يشارك في بطولته مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر أحمد وأحمد بدير وانتصار ومحمود الليثي وأحمد فؤاد سليم وغيرهم من نجوم الساحة العربية من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بمشيئة الله على قناة من إنتاج شركة سينرجي وهو من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري وإخراج مرقس عادل تستمر عمليات تصوير المسلسل بنجاح يتمتع فريق العمل بحماس واضح لتقديم عمل فني مميز يترك بصمته في قلوب المشاهدين وقد كشفت “watch it” عن البوستر الترويجي الأول للمسلسل مما أثار ترقب الجمهور لمتابعة أحداثه وتطوراته المثيرة.

وتدور أحداث مسلسل المعلم في اطار شعبى اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.