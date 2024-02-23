نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة للنجمين.. Watch it تروج لـ "مسار إجباري": "تفتكروا إيه حكاية أولاد عمر البرنس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منصة "Watch it" الرقمية تسوق لمسلسل "مسار إجباري" بطولة عصام عمر وأحمد داش، والمقرر عرضه في رمضان 2024، حيث نشرت صورة للنجمين مع تعليق يشير إلى الأحداث المشوقة التي ستجري مع أولاد عمر البرنس، وتطرح تساؤلًا حول المشكلة التي سيتورطون فيها.

تفاصيل مسلسل مسار إجباري

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين اللذان يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.