نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "ماشية ازاي" لـ إيساف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت أغنية "ماشية ازاي " للمطرب إيساف من لفت انتباه الجمهور واشعال الساحة الموسيقية، حيث شارك جمهوره بمقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" الكليب الرسمي ل أغنية ( ماشية ازاي ) كلمات ملاك عادل الحان مدين، توزيع احمد عبد السلام، اخراج مهدي الجزائري، منتاچ وتلوين مران مصطفى، فوتوجرافر طارق حسين، سبونسرد باي sosandi.. الكليب كامل عاليوتيوب".



تعليقات الجمهور على منشور إيساف



منذ إطلاق الأغنية، لاقت "ماشية ازاي " استحسانًا كبيرًا من قبل الجمهور، حيث تم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

انهالت التعليقات الايجابية على الأغنية، حيث أشاد المستمعون بأداء إيساف القوي والمتميز، ووصفوها بأنها تحمل العديد من المشاعر والأحاسيس التي تلامس قلوبهم.

وعبر الجمهور عن إعجابهم الكبير بالكلمات العميقة والصادقة في الأغنية، حيث وجدوا فيها تعبيرًا عن تجاربهم الشخصية ومشاعرهم العاطفية. كما أشادوا بالتوزيع الموسيقي الاحترافي والترتيب الجيد للأصوات والآلات الموسيقية.



ابتكرت الأغنية مزيجًا فريدًا بين الأصوات الشرقية والإيقاعات الحديثة، مما منحها طابعًا مستوحى من التراث العربي وفي الوقت نفسه يتناسب مع أذواق الجمهور الحديثة.

يعتبر هذا النجاح الكبير لأغنية "ماشية ازاي " إنجازًا مهمًا في مسيرة إيساف الموسيقية، حيث تعزز مكانته كأحد النجوم في صناعة الموسيقى العربية. ومن المتوقع أن يستمر تأثير هذه الأغنية في الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق مزيدًا من الانتشار والشهرة.



آخر أعمال إيساف

والجدير بالذكر آخر أعمال إيساف أغنية "عياط الروح"، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /عمرك حسيت بمراره ويأس

جربت الضيقه وكسر النفس

طيب ضيعت سنين عمرك

مع ناس لا بترحم ولا بتحس



جربت تعيش بين تل جروح

قلبك مخنوق مش راضى يبوح

بتموت وعينك لسه بتضحك

جربت ف مره عياط الروح

بضحك وانا الموجوع

