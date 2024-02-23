نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. وفاء عامر تروج لدورها في مسلسل "جودر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة وفاء عامر البوستر الرسمي لدورها في مسلسل “ جودر” من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتبت وفاء عامر:' انتظروني في جودر*

تعيش الفنانة وفاء عامر، حالة من النشاط الفني، حيث تنافس في الموسم الرمضاني المقبل 2024 بمسلسلي “حق عرب” من بطولة أحمد العوضي و"جودر" من بطولة ياسر جلال، وتحدثت وفاء عن كواليس العملين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc.

وقالت وفاء عامر: أعد السادة المشاهدين بمشاهدة ممتعة لمسلسل حق عرب، لأنه عمل عظيم ويضم نجوم رائعين، كما أن كواليسه عظيمة ومن إنتاج شركة محترمة، وأرى أنه مسلسل يليق بالجمهور في شهر رمضان المقبل، أنا مغرمة بالمسلسل ده، وأوجه الشكر لكل صناعه من مؤلف ومخرج وممثلين، ونقدم مباريات تمثيل قوية بهذا العمل.

وتابعت وفاء عامر حديثها بالكشف كواليس مسلسل جودر: أقدم خلاله شخصية أم جودر وهو ياسر جلال، وتدعى السيدة الصبورة الحمولة، وأقدم هذا الدور في المرحلة الثانية من العمل، وأيتن عامر تقدم نفس شخصيتي ولكن في المرحلة الأولى من الأحداث.

مسلسل جودر مكون من 15 حلقة، ويأتي ضمن حكايات ألف ليلة وليلة، ويدور في إطار فانتازي تشويقي، يلعب خلاله ياسر جلال شخصية جودر الصياد، والعمل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، تارا عماد، رشوان توفيق، أحمد بدير، وجيهان الشماشرجي، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.