أحمد حاتم: دوري في "حدوتة الأيام الباقية" أصعب دور أقدمه في مشواري

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد حاتم ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه إنجي علي، عبر "نجوم إف إم".

وتحدث أحمد حاتم عن أعماله الفنية حاليًا الذي يقوم بالعمل عليها قائلًا: “شغال على مشروع صورت جزء كبير منه وهو فيلم اسمه (حدوتة الأيام الباقية) وهو أصعب دور اشتغلت عليه، وكاتبه محمد صادق مؤلف رواية وفيلم (هيبتا) وروايات أخرى مميزة”.

وأضاف: "محمد صادق كاتب فيلم ساحر جدا عن شخص مصاب بالتوحد وله حالة معينة جدا ويمر بقصة في لحظات حرجة، وهو فيلم أتمنى الناس تحبه ويجعل الجمهور يراني بشكل مختلف، وسيظهر معي الفنانة كارمن بصيبص وهو من إخراج ماندو العدل، وسينتهي تصويره بعد عيد الفطر".

أحمد حاتم في بداية حياتي الفنية كنت بتكسف

وتابع حاتم: "في بداية حياتي الفنية كنت بتكسف جدا خصوصا في رفض بعض الأعمال وأقدم أدوار مجاملة للأخرين، ولكن الآن الموضوع تغير تماما وأصبحت أرفض العديد من الأدوار التي لا تناسبني".

وأوضح: «كما أن تفكيري في الشغل اختلف، فأصبحت أشتغل على أي مشروع من بدايته تماما وأشارك في كتابته ولا أنتظر ما يعرض عليّ من سيناريوهات، ولكن طبعا هذا لا ينفي وجود كُتاب مميزين مثل الأستاذ تامر محسن ككاتب ومخرج والأستاذة مريم نعوم، ومحمد صادق وهو كاتب مجتهد جدا».

أحمد حاتم يكشف فكرة الإتجاه إلى الإخراج

وكشف أحمد حاتم عن حبه لعالم الإخراج وتفكيره في تقديم مشروع خاص به، قائلا: «أريد الاتجاه بالفعل للإخراج ومنتظر وقت أحصل خلاله على إجازة لمدة سنتين وأدرس الأمر بشكل جيد جدا».

آخر أعمال الفنان أحمد حاتم

والجدير بالذكر أن أحمد حاتم شارك الفترة الماضية بدور العرض السينمائي، بفيلم “حسن المصري”، وشاركه بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، لينا صوفيا، وآيسل محمد رمزي، ومن تأليف نورا لبيب وإخراج سمير حبشي، والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي درامي، ويجسد خلاله أحمد حاتم شخصية حسن المصري، وهو مسؤول حراسات ويتعرض لمهمة انتحارية.