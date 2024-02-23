نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب تكشف عن شخصيتها في "العتاولة" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة مي كساب عن شخصيتها بأحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "العتاولة"، والتي من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني 2024.

وشاركت جمهورها بالبوستر الرسمي للعمل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالبوستر تعليقا قالت فيه:" الهيد نيرس عائشة في العتاولة رمضان يجمعنا ".

أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل "العتاولة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب وحنان يوسف وصلاح عبدالله وسامي مغاوري وميمي جمال وهدى الإتربي وأحمد كشك ومؤمن نور ومريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.



مي كساب تستمر يحصد إعجابات "بيقولو قوية"



تمكنت الفنانة مي كساب بخطف الأنظار من خلال أغنية "بيقولو قوية"، حيث حظت بإشادات لا تنتهي من قبل الجمهور، وتم تنفيذ الأغنية ببراعة فائقة وتألق فني، مما جعلها يحقق رواجًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى، حيث شاركت مي بمقطع من الأغنية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

تعليقات الجمهور على منشور مي



حيث أشاد الجمهور بالتناغم الرائع بمي وبأدائهما المتقن والمؤثر. كما أشادوا بالاختيار الجيد للأغنية والكلمات المعبرة التي لامست قلوبهم وأضفت أبعادًا جديدة للأغنية.

وقد عبّرت العديد من الشخصيات البارزة في الوسط الفني عن إعجابهم بأغنية بيقولو قوية، حيث أشادوا بموهبة مي وبقدرتهما على خلق تجربة موسيقية استثنائية.

ولم يقتصر الإعجاب على الجمهور المصري فحسب، بل امتد إلى العديد من الدول العربية، حيث أبدى المستمعون إعجابهم بالأغنية ونشروا تعليقات إيجابية عنه.

تفاصيل أغنية بيقولوا قوية

أغنية "بيقولوا قوية" كلمات طارق علي، ألحان وتزوزيع الموسيقي إسلام رفعت.

