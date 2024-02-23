بدرية طلبة: "أنا زي الطفلة في شغلي وحياتي.. وبحترم أولاد عادل إمام لأنهم محافظين عليه"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت النجمة بدرية طلبة خلال تصريحات تلفزيونية عن بدايتها، وعلاقتها بالزعيم والراحل سمير غانم وغيرها من الأمور.



وقالت بدرية طلبة: "أنا زي الطفلة في شغلي وفي حياتي اللي يطبطب عليا ويقول لي كلمة حلوة بياخد روحي كلها".

وأضافت:"اشتغلت مع عمالقة، زي سمير غانم ومحمد نجم وسعيد صالح ويونس شلبي، ربنا يرحمهم، واتعلمت من كل واحد شوية، زي ما بتدخل جنينة وبتاخد وردة من كل نوع، وتعمل في النهاية بوكيه حلو، وكل واحد له مدرسة".



بدرية طلبة تكشف هذا السر عن سمير غانم

وتابعت:" سمير غانم لما يطلع على المسرح بتروح معاه في حتت كتير، حد جميل وبيلعب ويرجع فاهم بيعمل إيه ويمتع الناس إزاي".



بدرية طلبة تكشف عن موقفها لعدم ظهور الزعيم

وقالت:" من حق الزعيم يرتاح وحق أولاده يحافظوا عليه، وبحترمهم جدًا لأن هما محافظين عليه في الوقت اللي لازم الناس ما تشوفهوش فيه، لأن إحنا وقفنا عند الأستاذ والزعيم، لازم يفضل في نظرنا في الصورة دي".



آخر أعمال بدرية طلبة



والجدير بالذكر آخر أعمال بدرية طلبة فيلم "ساعة إجابة"، والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي،

وتدور أحداث فيلم حول طفل في الثامنة من عمره يُبالغ في الخلاف مع والديه، ويصل هذا الخلاف إلى ذروته حين يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيستشيط غضبًا ويدخل غرفته ويغلق بابها خلفه بعنف، ثم يتوجه بالدعاء إلى الله بأن يمنحه أبًا وأمًا مختلفين، في الوقت الذي ينطلق فيه صوت الخطيب في صلاة الجمعة في المسجد المجاور للبيت، قائلًا: "ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة"، فيتحقق دعاء الطفل، إذ عندما يخرج من غرفته، يكتشف أن بيته قد تبدّل تمامًا، ويجد نفسه وسط أسرة جديدة عليه.