نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. أحمد حاتم يتحدث عن حياته الشخصية وتجربة الانفصال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد حاتم ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه إنجي علي، عبر "نجوم إف إم"، حيث تحدث لأول مرة عن انفصاله وكيف مر بتلك التجربة وعن علاقته بابنه "عزيز".

وقال أحمد حاتم عن حياته الشخصية: «هذا أمر لم أتحدث عنه من قبل، لكنني كنت متزوجًا وحاليًا منفصل منذ فترة، وعندنا طفل اسمه (عزيز) ولدي علاقة جيدة مع زوجتي السابقة وأهلها بالطبع كلها احترام، وعلاقتنا بابننا جيدة واتفقنا تظل هكذا من أجله، وهو عنده حاليًا سنة و7 أشهر، وابني غير فيّ الكثير بشكل سريع وأصبحت مسؤولا بشكل أكبر».

وأضاف: «أنا عايش لوحدي منذ فترة وهو أمر لم يحدث لي من قبل، وأتمنى ألا أعيش لوحدي بشكل مستمر لأنه أمر صعب الحقيقة، وأتمنى لما أكرر تجربة الزواج مرة ثانية تكون الحياة مستمرة ومستقرة بشكل أفضل، وأتمنى لزوجتي السابقة طبعًا الخير في حياتها وهذا من كل قلبي بالتأكيد».

انتعاشة فنية لأحمد حاتم

ومن ناحية أخرى، ينتظر أحمد حاتم عرض مجموعة من الأعمال في الفترة المقبلة، منها فيلم حدوتة الأيام الباقية، بطولة كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي، كما يعرض له قريبا، فيلم الملحد، الذي يدور في إطار اجتماعي درامي، يناقش قضية الإلحاد، ويشارك في بطولته حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، وتارا عماد، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

أحمد حاتم في انتظار المنبر

وينتظر الفنان أحمد حاتم عرض فيلم المنبر في موسم عيد الفطر، ويجسد أحمد حاتم خلال أحداث فيلم المنبر دور باحث في تاريخ الأزهر الشريف، ومن المقرر ترجمة العمل لـ الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية، حتى تصل فكرته إلى الجمهور في العالم أجمع، حيث يسلط العمل الضوء على دور الأزهر الشريف في العالم.

آخر أعمال الفنان أحمد حاتم

والجدير بالذكر أن أحمد حاتم شارك الفترة الماضية بدور العرض السينمائي، بفيلم “حسن المصري”، وشاركه بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، لينا صوفيا، وآيسل محمد رمزي، ومن تأليف نورا لبيب وإخراج سمير حبشي، والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي درامي، ويجسد خلاله أحمد حاتم شخصية حسن المصري، وهو مسؤول حراسات ويتعرض لمهمة انتحارية.