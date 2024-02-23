ناقد فنى عن "الحشاشين": كريم عبد العزيز رقم واحد في السينما.. ويعتبر رهانًا ناجحًا في الدراما

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني إن وجود الشباب يمثل أهمية كبيرة في دراما رمضان لهذا العام، حيث تبرز تجارب فنية مميزة لنجوم شباب مثل عصام عمر وأحمد داش، مؤكدًا على أن هذه الفرصة التي يحصلون عليها في بطولة مسلسلات رمضانية تمثل خطوة جيدة ومشجعة لتطوير مهاراتهم ودعمهم في عالم الفن، وذلك خلال خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، التي تقدمة الإعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى،

وفيما يتعلق بمسلسل "الحشاشين"، أشاد مصطفى بوجود النجم كريم عبد العزيز فيه، معتبرًا أن مشاركته تمثل رهانًا ناجحًا، وأكد أن السيناريست عبد الرحيم كمال يتمتع بثقافة وخبرة وموهبة فنية كبيرة، مما يجعله قادرًا على تقديم عمل متميز، وأشار إلى أن كريم عبد العزيز بمثابة رقم واحد في عالم السينما والتلفزيون.

وأوضح قائلًا: "كريم عبد العزيز قدم مجموعة متنوعة من الأدوار طوال مسيرته الفنية، حيث قدم شخصيات فانتازية وكوميدية واجتماعية وعمل مخابراتي ونفسي، مثلما فعل في فيلم الأزرق، وكان دائمًا يعمل بجد على تقديم كل دور بشكل متقن ومتعمق". وأضاف: "ويظهر في كواليس تصوير مسلسل 'الحشاشين' وهو يعمل بجدية ويدرس بعناية التفاصيل الشخصية لشخصيته في العمل".