نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا تدعو لوالدها في يوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت الفنانة ايمي طلعت زكريا لوالدها الراحل في صباح يوم الجمعة من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتبت إيمي طلعت زكريا:' اللهم بحق هذه الليلة المفترجة اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة".

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا عبر برنامج "فن مشكل" على " شعبي FM" أنها دخلت المجال الفني في عام 2011، حيث شاركت مع الفنان القدير الراحل سمير غانم في أول ظهور لها على المسرح.

وأضافت إيمي أن والدها كان يخشى من دخولها المجال الفني، بسبب ظروف العمل الصعبة، كما أنها كانت تبحث على الاعتماد على ذاتها دون تدخل أو وساطة من أحد.



وأكدت خلال البرنامج الذي تقدمه المذيعة " ليلى بدران" أن والدها الفنان طلعت زكريا ترك لها سيرة حسنة بين الناس، وأنها فخورة بمسيرته الفنية الأكثر من رائعة.

وبمناسبة ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا، قالت الفنانة ايمي: "كان فيه تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا على بوست ذكرى ميلاده على حسابي الرسمى على انستجرام."

وأكدت أن شخصية "أمين" التي قدمها طلعت زكريا فى فيلم "أبو على" من أفضل وأقرب الشخصيات لقلبها.

واختتم حديثها بأنها تشارك حاليًا في عمل مسرحى سيتم تقديمه فى موسم الرياض، من اخراج طارق الابياري مع الفنانة القديرة ليلى علوي والفنانة القديرة ميمي جمال.

وانتهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، من تصوير مشاهدها ضمن أحداث أحد اسكتشات مسلسل بلا فلتر، داخل أحد الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية قريبًا