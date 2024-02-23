نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "بابا جه" لـ أكرم حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفنان أكرم حسني في مسلسل "بابا جه" التي يثير انتظار الجمهور لموسم رمضان 2024، بعد نجاحه اللافت في مسلسل "مكتوب عليا" في رمضان 2022، حيث يعد العمل القادم وجبة كوميدية متوقعة يترقبها المشاهدون بشغف.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد ولافينيا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر

وتدور أحداث المسلسل حول هشام الذي يجسد دوره أكرم حسنى رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

أبطال مسلسل بايا جه

ويعد مسلسل بابا جه عودة للفنان أكرم حسني بعد آخر أعماله الدرامية مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدي، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.