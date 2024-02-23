نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم: أغيب عن دراما رمضان 2024.. وهذه الأعمال التي سوف أتابعها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد حاتم ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه إنجي علي، عبر “نجوم إف إم” حيث أشار إلى غيابه عن السباق الرمضاني لهذا العام 2024 كما كشف أسماء الأعمال الدرامية التي سوف يتابعها خلال شهر رمضان المبارك.

وقال: "هناك مسلسل رأيت إعلانه بطولة الفنان ياسر جلال (جودر) وهي رؤية وتناول جديد لشخصية من حكايات ألف ليلة وليلة، وأيضا سأتابع (الحشاشين) للفنان كريم عبد العزيز وأعتقد سيكون مسلسل مهم ومختلف وجديد علينا تماما، وأيضا (بيت الرفاعي) للفنان أمير كرارة".

أحمد حاتم يعيش حالة فنية منتعشة

ومن ناحية أخرى، ينتظر أحمد حاتم عرض مجموعة من الأعمال في الفترة المقبلة، منها فيلم حدوتة الأيام الباقية، بطولة كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي، كما يعرض له قريبا، فيلم الملحد، الذي يدور في إطار اجتماعي درامي، يناقش قضية الإلحاد، ويشارك في بطولته حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، وتارا عماد، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

أحمد حاتم ينتظر عرض فيلم “المنبر”

وينتظر الفنان أحمد حاتم عرض فيلم المنبر في موسم عيد الفطر، ويجسد أحمد حاتم خلال أحداث فيلم المنبر دور باحث في تاريخ الأزهر الشريف، ومن المقرر ترجمة العمل لـ الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية، حتى تصل فكرته إلى الجمهور في العالم أجمع، حيث يسلط العمل الضوء على دور الأزهر الشريف في العالم.

آخر أعمال الفنان أحمد حاتم

والجدير بالذكر أن أحمد حاتم شارك الفترة الماضية بدور العرض السينمائي، بفيلم “حسن المصري”، وشاركه بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، لينا صوفيا، وآيسل محمد رمزي، ومن تأليف نورا لبيب وإخراج سمير حبشي، والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي درامي، ويجسد خلاله أحمد حاتم شخصية حسن المصري، وهو مسؤول حراسات ويتعرض لمهمة انتحارية.