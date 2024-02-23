عمرو المصري يكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس أغنية "بين الحيطان" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الشاعر عمرو المصري، نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بأحدث أعماله وكان لـ "دوت الخليج الفني" حديثًا معه كشف خلاله كواليس العديد من أعماله وأيضًا عن توقعه نجاح أغنية "بين الحيطان" كما أوضح المتحكم في حذف المقاطع من الأغاني.

الشاعر عمرو المصري

وكشف الشاعر عمرو المصري في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" كواليس أغنية "بين الحيطان" هل توقع نجاحها أم لا، قائلًا: "أغنية بين الحيطان من أقرب الأغاني لقلبي بحبها جدًا والملحن والموزع عمرو الخضري أرسل لي اللحن ثم أنا قمت بكتابة الكلمات، وعندما كنت أكتب شعرت أن إتجاه الكلمات متجهة في هذا المسار".

وتابع قائلًا: "وفي نفس الوقت خرجت معي جملة “بين الحيطان” وحبيت أوضح أن مثلًا الشخص الذي يغيب نحن نراه في كافة تفاصيل المنزل وبين الحيطان، وليس شرطًا أن يكون ذلك الشخص حبيب فقط بل يمكن أن يكون شخص توفي أو سافر والأغنية عجبت الجمهور".

توقع نجاح أغنية بين الحيطان

أما عن توقعه نجاح أغنية "بين الحيطان" تحدث قائلًا: "لا يكون لدي أي توقع لردود أفعال الجمهور عن أي أغنية بعملها، لأن دائمًا الذوق مختلف ولكن براهن على ذوق الناس لأن ذوق الجمهور حلو ولسه في جمهور بيسمع أغاني حلوة وفي جمهور بيفهم في المزيكا والحمد لله الأغنية عجبت الجمهور".

كما أوضح من المتحكم في حذف المقاطع من الأغاني التي تطرح قائلًا: "حذف المقاطع من الأغاني بالنسبالي لم يحدث إلا بسيط ولم تكن مقاطع كاملة بل تكون كلمة أو إثنين، إنما حذف المقاطع يكن الفنان رأي إن الأغنية طويلة وإننا بحاجة إلى اختصارها".

وتابع: " وأحيانًا يري الفنان أن الأغنية بها كلمات جرئ فيبدأ يحذف تلك الكلمات وهذا لعدم ترك فرصة لعمل بلبلة عند الجمهور والتحدث بالسلب عن الأغنية، فهي دائمًا تكن عبارة عن آراء ويتحدث كلًا من الشاعر والفنان سويًا لكي تخرج الأغنية في أفضل شكل".