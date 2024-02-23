في ذكرى رحيل هنري بركات.. تعرف على أبرز محطاته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يصادف اليوم الجمعة 23 فبراير ذكرى رحيل المخرج الكبير هنرى بركات، والذي لقب بشيخ المخرجين، وتمتع هنرى خلال مسيرته الفنية بالأعمال القوية، والمثيرة، والتي تجذب الجمهور نحوها، فأراد هنري أن ينحط بالصخر ليصبح من أشهر المخرجين في الوطن العربي، ويتحدى نفسه والآخرين ويتحمل الكثير من المصاعب فهو رمز يحتذى به الشباب،



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ هنرى بركات

مولد ونشاة هنري بركات



ولد في حي شبرا بالقاهرة عام 1914 لأسرة من أصل لبناني، حصل على ليسانس الحقوق وبعدها سافر إلى باريس ليدرس الإخراج السينمائي على أصوله، وعاد إلى مصر وبدأ رحلته الفنية الطويلة بعد أن تخرج من كلية الفنون الفرنسية بالمنيرة عام 1935.

حياته الفنية



بدأ حياته الفنية مساعد مخرج وقد اكتشفته وقدمته الفنانة والمنتجه آسيا داغر حيث كانت تبحث عن مخرج يخرج لها فيلمًا جديدًا بعد أن تركها المخرج أحمد جلال وكان قد تزوج من ابنه أختها الفنانة ماري كويني وانشغلا معا في تكوين شركه سينمائيه فاتجهت المنتجة آسيا داغر للبحث عن مخرج جديد ليخرج لها فيلم الشريد عام 1942 الذي كان بداية رحلته السينمائية. منذ بداياته لم يقتصر اهتمامه على الإخراج فقط، بل تنبه مبكرًا لعنصر التحرير (المونتاج) وانعكس ذلك على عمله كمخرج، وتنبه في وقت مبكر إلى ضرورة البحث عن كتب تتحدث عن المونتاج.

أشهر أعمال هنرى بركات



قدم بركات عددًا هائلًا من الأفلام يعد العديد منها علامات في السينما المصرية ومن كلاسيكياتها. كان قد قدم عددًا كبيرًا من الأفلام مع عدد من النجوم فائقي الشهرة، فقدم عشرة أفلام مع فريد الأطرش وثلاثة أفلام لعبد الحليم حافظ، وثلاثة أفلام لـ ليلي مراد، وفيلمين لـ صلاح ذو الفقار، وفيلمين لـ صباح، وفيلمين لـ محمد فوزي، وفيلمين لـ فيروز، وفيلمين لـ هدي سلطان،و18 فيلم لفاتن حمامة، بعضها من أهم الأفلام في السينما المصرية. يُذكر منها دعاء الكروان، الحرام، الخيط الرفيع، وليلة القبض على فاطمة وأفواه وأرانب.



أهم المهرجانات التي اشترك فيها

اشترك هنرى بالعديد من المهرجانات أبرزها مهرجان برلين السينمائي الدولي، فيلم حسن ونعيمة، مهرجان برلين السينمائي الدولي، فيلم دعاء الكروان، مهرجان كان السينمائي الحرام، مهرجان نيودلهى في بيتنا رجل،

مهرجان جاكرتا الباب المفتوح، مهرجان فالنسيا ليلة القبض على فاطمة.



أهم تكريمات التي حصل عليها هنرى بركات

كُرم هنرى بالعديد من المهرجانات أبرزها باريس، 1984، فالنسيا، 1985، مهرجان الإسكندرية، 1991،

تليفزيون لوس أنجلوس أمريكا، 1989، مونبيليه، 1992، مهرجان القاهرة، 1994.

