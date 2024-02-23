فن ومشاهير

في عيد ميلاد حلا شيحة.. تعرف على أبرز محطاتها الفنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم -  

يصادف اليوم الجمعة 23 فبراير عيد ميلاد الفنانة حلا شيحة، والتي تميزت بالنجاح في أعمالها الفنية، وتميزت بالذكاء والرشاقة، فهي صديقة الكاميرا، فتميزت بالكاريزما وحب الجمهور له، ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقرير عن أبرز محطاته الفنية. 
 

31facdfd46.jpg

مولد ونشأة حلا شيحة

ولدت الفنانة حلا شيحة في القاهرة فهى مصرية من اب مصرى وام لبنانيه  ولها 3 أخوات هم رشا وهنا ومايا وهي بنت الفنان التشكيلى احمد شيحه.
 

بداية حلا شيحة الفنية 
 

نجحت حلا شيحة في تحقيق جماهيرية واسعة من خلال ظهورها الأول لمسلسل  كلمات مع الفنان حسين فهمى، وكان فيلم (ليه خلتني أحبك) هوه اول افلامها وبعد كده (السلم والثعبان) وبعدين (اللمبي) اللى حقق نجاح كبير، ومثلت فى فيلم عريس من جهه امنيه مع الفنان عادل امام. 
 

ec818b5081.jpg

حجاب حلا شيحة

بعد كده اتحجبت، وظهرت بالحجاب مع الفنان الراحل عامر منيب فى فيلم (كامل الأوصاف). وبعد كده قلعت الحجاب.
 

عدد زيجات حلا شيحة 
 

تزوجت حلا شيحة هانى عادل عضو فرقة وسط البلد الغنائية، لكن لم تكتمل الزيجة، وتم الطلاق بعد فترة صغيره.

ثم اعتزلت الفن بشكل نهائى ولبست النقاب، وتزوجت  كندي مسلم وعاشت مع زوجها فى كندا واسكندريه وخلفت منه بنتين، وبعد 10 سنين اتطلقت وقلعت النقاب، وثم ذلك تزوجت من الداعية معز مسعود، وهي آخر الزيجات لها. 
 

في شهر أغسطس 2018 أعلنت حلا شيحه قلعها للنقاب والعودة للتمثيل فى أعمال فنية، وكانت أول مشاركة ليها فى الأعمال الفنية بعدما قلعت النقاب فى مسلسل زلزال اللى اتعرض فى شهر رمضان سنة 2019 بمشاركة محمد رمضان وماجد المصرى.

أهم اعمالها الفنية 

 

ونجحت حلا شيحة العديد من الأعمال أبرزها

ليه خلتنى أحبك سنة 2000 
السلم والثعبان سنة 2001 
تايه فى امريكا سنة 2001 
سحر العيون سنة 2002 
اللمبي سنة 2002 
عريس من جهه امنيه سنة 2004  
غاوي حب سنة 2005 
أريد خلعا سنة 2005 
كامل الأوصاف سنة 2006 
مش أنا سنة 2021 
أهم مسلسلات
شذى الورد
رائحة الورد سنة 1999
كلمات سنة 1999 
نسر الشرق 1 سنة 1999 
الرجل الآخر سنة 1999 
المنزل المشبوه سنة 2000
نسر الشرق 2 سنة 2001

راجعلك يا اسكندرية 
خيانة عهد سنة 2020

أعمال تنتظرها حلا شيحة

وتنتظر الفنانة حلا شيحة أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "امبراطورية ميم"، والتي من المقرر أن يتم عرضها خلال السباق الرمضاني 2024.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا