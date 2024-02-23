في عيد ميلاد حلا شيحة.. تعرف على أبرز محطاتها الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يصادف اليوم الجمعة 23 فبراير عيد ميلاد الفنانة حلا شيحة، والتي تميزت بالنجاح في أعمالها الفنية، وتميزت بالذكاء والرشاقة، فهي صديقة الكاميرا، فتميزت بالكاريزما وحب الجمهور له، ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقرير عن أبرز محطاته الفنية.



مولد ونشأة حلا شيحة

ولدت الفنانة حلا شيحة في القاهرة فهى مصرية من اب مصرى وام لبنانيه ولها 3 أخوات هم رشا وهنا ومايا وهي بنت الفنان التشكيلى احمد شيحه.



بداية حلا شيحة الفنية



نجحت حلا شيحة في تحقيق جماهيرية واسعة من خلال ظهورها الأول لمسلسل كلمات مع الفنان حسين فهمى، وكان فيلم (ليه خلتني أحبك) هوه اول افلامها وبعد كده (السلم والثعبان) وبعدين (اللمبي) اللى حقق نجاح كبير، ومثلت فى فيلم عريس من جهه امنيه مع الفنان عادل امام.



حجاب حلا شيحة

بعد كده اتحجبت، وظهرت بالحجاب مع الفنان الراحل عامر منيب فى فيلم (كامل الأوصاف). وبعد كده قلعت الحجاب.



عدد زيجات حلا شيحة



تزوجت حلا شيحة هانى عادل عضو فرقة وسط البلد الغنائية، لكن لم تكتمل الزيجة، وتم الطلاق بعد فترة صغيره.

ثم اعتزلت الفن بشكل نهائى ولبست النقاب، وتزوجت كندي مسلم وعاشت مع زوجها فى كندا واسكندريه وخلفت منه بنتين، وبعد 10 سنين اتطلقت وقلعت النقاب، وثم ذلك تزوجت من الداعية معز مسعود، وهي آخر الزيجات لها.



في شهر أغسطس 2018 أعلنت حلا شيحه قلعها للنقاب والعودة للتمثيل فى أعمال فنية، وكانت أول مشاركة ليها فى الأعمال الفنية بعدما قلعت النقاب فى مسلسل زلزال اللى اتعرض فى شهر رمضان سنة 2019 بمشاركة محمد رمضان وماجد المصرى.

أهم اعمالها الفنية

ونجحت حلا شيحة العديد من الأعمال أبرزها

ليه خلتنى أحبك سنة 2000

السلم والثعبان سنة 2001

تايه فى امريكا سنة 2001

سحر العيون سنة 2002

اللمبي سنة 2002

عريس من جهه امنيه سنة 2004

غاوي حب سنة 2005

أريد خلعا سنة 2005

كامل الأوصاف سنة 2006

مش أنا سنة 2021

أهم مسلسلات

شذى الورد

رائحة الورد سنة 1999

كلمات سنة 1999

نسر الشرق 1 سنة 1999

الرجل الآخر سنة 1999

المنزل المشبوه سنة 2000

نسر الشرق 2 سنة 2001

راجعلك يا اسكندرية

خيانة عهد سنة 2020

أعمال تنتظرها حلا شيحة

وتنتظر الفنانة حلا شيحة أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "امبراطورية ميم"، والتي من المقرر أن يتم عرضها خلال السباق الرمضاني 2024.