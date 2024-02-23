نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمي كيميل يعلن نهاية رحلته مع برنامجه الشهير للتوك شو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألمح مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل على ان ايامه في تقديم برنامجه الشهير للتوك شو اصبحت معدودة، وأن هذا الموسم سيكون الاخير له، ووفق ديلي ميل، على مدار سنوات طويلة، كان جيمي كيميل مقدما لبرنامج Jimmy Kimmel Live، في حقبة استمرت لـ 19 موسما متواصلين.

و في الوقت نفسه، بدأت اجتماعات كتاب النصوص المتولين لكتابة نص تقديم حفل جوائز الاوسكار الذي سيتولى مهمة تقديمه المقدم الشهير جيمي كيميل.

ووفق ديد لاين، تقرر ان يتم تنظيم حفل جوائز الاوسكار لعام 2024، خلال شهر مارس المقبل، على ان تكون الدورة رقم 96 من الحفل، وكانت قد كشفت احصائية جديدة عن أن معدلات التصويت على ترشيحات الاوسكار هذا العام، شهدت رقما قياسي في عدد اعضاء الاكاديمية المصوتين هذا العام على الترشيحات، من عدد 93 دولة من انحاء العالم.

ووفق ديد لاين، هذ العدد من الدول المشاركة في التصويت، يعتبر عددا قياسي في حجم الدول المشاركة وممثليها الاعضاء.

مواعيد موسم الجوائز

وتم الكشف مواعيد حفلات جوائز السينما والموسيقى بعد سلسلة التأجيلات المتلاحقة في هوليوود، والتي ستكون جميعها في عام 2024.

وفي الرابع من فبراير تقام جوائز جرامي، ثم في العاشر من مارس تقام حفل جوائز الاوسكار الـ 96.

تفاصيل الجوائز

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الحفل شهد تعديلا على عدد الجوائز المخصصة للكتاب، حسب ما كشفت عنه قائمة الترشيحات.

وكانت قد تأجلت جوائز إيمي للتليفزيون هذا العام التي كان مقررا اقامتها في سبتمبر الماضي، بسبب ما عاشته هوليوود من حالة اضرابات.