نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد بدر نوفل.. تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصادف اليوم الجمعة 23 فبراير ذكرى ميلاد الراحل بدر نوفل، والذي اشتهر بالأدوار الكوميدية وعشقه للفن وترك منصبه من الشرطة، وتمتع بدر بالذكاء والاحساس العالي، ومعرفة اختيار الأدوار المناسبة له،ويسلط دوت الخليج الفني في هذا التقرير الضوء على كواليس أعماله الفنية.



أهم أعماله الفنية

نجح بدر في تحقيق جماهيرية واسعة في الأعمال السينمائية أبرزها " فيلم "حبيب حياتي"، فيلم "الرجل الثاني"، قدم أشهر أدواره "أبو الليل" بفيلم حمل الأسم نفسه، ازداد "نوفل" تألقًا في الستينيات مع المايسترو صالح سليم ونجاة الصغيرة من خلال فيلم "الشموع السوداء" عام 1962، تأليف وإخراج عز الدين ذو الفقار.

كما جسد شخصية شوقي الحديدي في فيلم "مصرع الذئاب" عام 1991، أمام رغدة، وكرم مطاوع، قصة وسيناريو وحوار جمال حسين حماد وطارق همام، إخراج أحمد صقر، قدم دور "عثمان" عام 1993، في فيلم "وزير في الجبس" أمام صلاح ذو الفقار، وفايزة كمال، تأليف فتحي غانم، سيناريو وحوار براء الخطيب، إخراج كريم ضياء الدين.

أعماله المسرحية

تألق على خشبة المسرح في مسرحيات عدة أهمها مع الفنان عادل إمام في "شاهد ماشفش حاجة"، مسرحية "الواد سيد الشغال"، مسرحية "سك على بناتك" مع فؤاد المهندس عام 1980، وقدم شخصية الأستاذ المتصابي "فتح الباب"، الذي يقيم علاقة عاطفية مع تلميذته "سوسو" التي جسدتها شريهان.



كما شارك بأعمال التليفزيونية أبرزها "زينب والعرش، والأيام، ورأفت الهجان".



بدر نوفل نجاح متواصل وطموح لا حدود له

لم يكتف بالتمثيل، وقام بتأليف 3 أعمال، حيث كتب قصة وسيناريو وحوار فيلم "جواز مع سبق الإصرار" عام 1987، بطولة حاتم ذو الفقار، وسناء يونس، وفريدة سيف النصر، إخراج كمال عيد، وفيلم "البدوية العاشقة" عام 1963، إخراج نيازي مصطفى، بطولة كمال الشناوي، وسميرة توفيق، ونجوى فؤاد، وفيلم "الجاسوس"، عام 1964 بطولة فريد شوقي وعادل أدهم.

