جينفر لوبيز تطرح أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش النجمة جينفر لوبيز فترة انتعاشة فنية، شهدت طرحها لعدد جديد من الاعمال السينمائية والفيديوهات الموسيقية، كان احدثها فيديو اغنية جديد بعنوان Rebound.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الفيديو الخاص بالاغنية الجديدة التي شهدت تقديم لوبيز لنموذج للابتزاز العاطفي في العلاقات وذلك بعد أن واجهت النجمة جينفر لوبيز انتقادات كبيرة بسبب فيلمها الجديد الذي طرح مؤخرا بعنوان This In Me... Now: A Love Story.

ووفق ديلي ميل، الفيلم في افتتاحيته، لم ينجح في تحقيق ما يتجاوز 20 مليون دولار، الذي كان من انتاج أمازون برايم، وشاركت لوبيز في انتاجه وفي الوقت نفسه، كانت قد نشرت اللقطات التشويقية الرسمية الأولى للفيلم الجديد للنجمة جينفر لوبيز، الذي تعود من خلاله للسينما في عمر الـ 54.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات الرسمية الأولى للفيلم الذي تدور أحداثه في اطار من الخيال العلمي والتشويق، من انتاج شبكة نتفليكس.

مشاريع جديدة لـ "لوبيز"

وكان قد طرح مؤخرا للنجمة جينفر لوبيز، فيلم جديد بعنوان Shotgun Wedding، الذي اقيم له عرض خاص جديد في قاعة عرض TCL Chinese Theatre في هوليوود.

والفيلم الجديد Shotgun Wedding،، هو أحدث الأعمال السينمائية لجينفر لوبيز، وتجسد به النجمة الكبيرة شخصية باسم دارسي، يشارك في بطولة الفيلم ايضا جوش دوهامل الذي يجسد شخصية باسم توم.

و أيضا الممثلة البارزة التي حصدت مؤخرا جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة في مسلسل قصير، جينفير كوليدج تشارك في بطولة الفيلم الجديد بدور رئيسي.

ايضا ضمن أبطال العمل يشارك ليني كرافيتز في شخصية باسم سين، وكالي هرنانديز التي تجسد شخصية باسم جيمي، وسونيا براجا التي تجسد شحصية باسم ريناتا، وشيش مارين الذي يجسد شخصية باسم روبرت.

عودة للسينما

وتستمر النجمة جينفر لوبيز في تقديم مزيدا من الاعمال السينمائية مسجلة عودتها من جديد للظهور السينمائي المتكرر، بعد طرحها لفيلم جديد بعنوان MARRY ME، شارك في بطولته الممثل الكوميدي أوين ويلسون.

و هذا الفيلم شارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم المغني الكولمبي مالوما في دور باستيان، وكلو كولمان في دور لو جيلبر، وجون برادلي في دور كولين، وسارة سلفرمان في دور باركر دييز.