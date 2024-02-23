نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذة الطريقة.. حلا شيحه تحتفل بيوم ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت حلا شيحه منشور تحتفل فيه بعيد ميلادها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة، :-

صباح الخير زي النهاردة يوم ٢٣ فبراير اتولدت مش عارفة الساعة كام بالظبط، بس عارفة اني بحب اليوم والرقم٢٣ وهو كمان عيد جواز مامي وبابي نفس اليوم احلي واحن ام واب في الدنيا، ربونا بطريقة مختلفة وكبرنا بروح مختلفة وهما بجد طيبين لأبعد الحدود، الطيبة ساعات مش احسن حاجة بس الطيبة نادرة الايام دي في زمن مختلف عن زمان،.

و تابعت بتمني سنة كلها تجديد ونجاح واستقرار ليها ولاهلي ولكل الناس وبتمني نشوف سلام في العالم ومؤمنة ان وجودنا في الدنيا لهدف عظيم جدا اننا نكون اد الإنسانية اللي اداهلنا ربنا ونكون قادرين علي التغير لعالم احسن لينا ولاولادنا.

مولد ونشأة حلا شيحة

ولدت الفنانة حلا شيحة في القاهرة فهى مصرية من اب مصرى وام لبنانيه ولها 3 أخوات هم رشا وهنا ومايا وهي بنت الفنان التشكيلى احمد شيحه.

أهم اعمالها الفنية

ونجحت حلا شيحة العديد من الأعمال أبرزها ليه خلتنى أحبك سنة 2000 السلم والثعبان سنة 2001 تايه فى امريكا سنة 2001 سحر العيون سنة 2002 اللمبي سنة 2002 عريس من جهه امنيه سنة 2004 غاوي حب سنة 2005 أريد خلعا سنة 2005 كامل الأوصاف سنة 2006 مش أنا سنة 2021 أهم مسلسلات شذى الورد رائحة الورد سنة 1999 كلمات سنة 1999 نسر الشرق 1 سنة 1999 الرجل الآخر سنة 1999 المنزل المشبوه سنة 2000 نسر الشرق 2 سنة 2001 راجعلك يا اسكندرية خيانة عهد سنة.

بداية حلا شيحة الفنية

نجحت حلا شيحة في تحقيق جماهيرية واسعة من خلال ظهورها الأول لمسلسل كلمات مع الفنان حسين فهمى، وكان فيلم (ليه خلتني أحبك) هوه اول افلامها وبعد كده (السلم والثعبان) وبعدين (اللمبي) اللى حقق نجاح كبير، ومثلت فى فيلم عريس من جهه امنيه مع الفنان عادل امام.