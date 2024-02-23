انت الأن تتابع خبر فرقة ميامي تحيي حفلًا ضخمًا في دبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيت فرقة ميامي الكويتية حفلاً غنائيًا ضخمًا في القرية العالمية في إمارة دبي، مساء الخميس، بحضور حشد جماهيري ضخم من كافة الجنسيات.



وصعد الفريق إلى المسرح على نغمات أغنيتهم الوطنية "عاشت لنا الكويت"، وسط تفاعل حارٍ من الجمهور الكويتي الذي كان حاضرًا في الحفل.



وأكملت الفرقة عرضها بتقديم مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها، بما في ذلك "صباحه" و"يا عمري أنا فديتك".



يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي تُقدمها القرية العالمية في موسمها الـ 28، حيث تستضيف أروع الفعاليات الترفيهية والغنائية من جميع أنحاء العالم في قلب دبي.



وتجدر الإشارة إلى أن فرقة ميامي قامت بجولة غنائية مميزة منذ بداية العام 2024، إذ قدمت سلسلة من الحفلات الكبيرة في عدة دول خيليجية. وبدأت الجولة بحفل ضخم في موسم الرياض بالتعاون مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، واستمرت بتقديم الحفلات التي كان أبرزها حفل جمعها بالفنان الكويتي نبيل شعيل في مهرجان فبراير الكويت.



ومن المقرر أن تستكمل الفرقة جولاتها الغنائية خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب قيامها بطرح أغنية جديدة عقب شهر رمضان المبارك .