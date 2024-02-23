انت الأن تتابع خبر سلافة معمار تتصدر الترند بسبب الراقصة سُكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت النجمة السورية، سلافة معمار الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد معرفة الجمهور لشخصيتها المفاجئة التي ستجسدها ضمن أحداث مسلسل "ولاد بديعة"، الذي سيعرض في موسم دراما رمضان 2024 على منصة "شاهد" وقناة "mbc" دراما.



وتجسد سلافة دور راقصة في ملهى ليلي تسمّى "سُكّر"، وهي الشقيقة الكبرى والوحيدة لثلاثة شباب يُجسّد أدوارهم كل من: محمود نصر، وسامر إسماعيل، ويامن الحجلي، مع أمهم بديعة التي تُجسد دورها إمارات رزق.



وتفاعل محبو سلافة مع دورها بعد طرح الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "ولاد بديعة"، وقال الكثيرون منهم إنهم فوجئوا بالشخصية، وتحمّسوا لمتابعتها خلال شهر رمضان، كما تداولوا مقاطع طريفة لها عبر منصة "إكس" .