انت الأن تتابع خبر سيلينا غوميز تتصدر الترند بأغنية Love On والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت النجمة الأميركية سيلينا غوميز قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة "إكس"، بعد إطلاق أحدث أغانيها الرومانسية "Love On" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، الخميس.



وطغى على الفيديو المصور، الذي أخرجه المخرج الفرنسي جريج أوريل، أجواء الحب والرومانسية في شوارع العاصمة الفرنسية باريس ومبانيها العتيقة والراقية، وكأن سيلينا تعبرعن حبها الجديد لمنتج التسجيلات بيني بلانكو من خلال الأغنية.



وخطفت سيلينا الأنظار بتنوع إطلالاتها المذهلة في الكليب، حيث أطلت بمجموعة متنوعة من الألوان والتصاميم، فتألقت في بداية الكليب بفستان أزرق فاتح من الدانتيل، الذي امتاز بشيالات سباغيتي رفيعة وزينته وردة من الدانتيل في منطقة الصدر.



وفي إطلالتها الثانية، ارتدت فستانًا بلون الفوشيا، حيث كان الجزء السفلي منه مصنوعًا من الريش، ما أضفى عليها لمسة من الأناقة والجاذبية. ولإطلالتها الثالثة، اختارت فستانًا أسود بقصة "سترابلس" مصنوعًا من قماش الترتر البرَّاق، يليه فستانًا قصيرًا ملوناً.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أغنية سيلينا الجديدة، فأعربت إحداهن عن إعجابها بالأغنية، معلقة: لقد رأت سيلينا غوميز انهيار موسيقى البوب وقررت أن تظهر لنا ما هو البوب الممتع والحقيقي .