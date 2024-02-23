اجتمعت مع حسين فهمي وعادل إمام.. أبرز المعلومات في مسيرة حلا شيحة الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 23 فبراير ذكرى ميلاد الفنانة حلا شيحة، التي أبدعت في جميع أدورها حتى بعد أثارتها الجدل بسبب ارتداء الحجاب وتحريم الفن وزواجها.

مسيرة حلا شيحة الفنية

عشقت الفن مثل والدها وشقيقاتها كانت بداية مسيرتها الفنية عام 1997 من خلال مشاركتها بمسلسل “كلمات” مع النجم حسين فهمي، ثم مسلسل “نسر الشرق” عام 1999، ثم كانت نقطة إنطلاقها الحقيقية حين شاركت بمسلسل “الرجل الآخر” مع نور الشريف عام 1999، لتبدع وتتألق ويظهر نضجها الفني وتقتحم مجال السينما بالعام التالي من خلال المشاركة بفيلم “ليه خلتني أحبك” عام 2000، وتوالت بعدها أعمالها والتي من أبرزها مشاركتها في فيلم “السلم والثعبان” 2001 ثم “اللمبي” مع الفنان محمد سعد والذي يصنف كوميدي وحقق في ذلك الوقت نجاحًا هائلًا عام 2002، ثم مشاركتها مع النجم عادل إمام من خلال فيلم “عريس من جهة أمنية” الذي مازال له رونقه ثابت بل يحصد إعجاب أكثر كل مدى ويتصدر الترند على مدار فترات، ثم ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” مع النجم الراحل عامر منيب والذي قامت بتمثيله وهي ترتدي الحجاب 2006.

أعمال تنتظرها حلا شيحة

وعادة مرة آخرى الفنانة حلا شيحة للمجال الفني حيث تنتظر أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "امبراطورية ميم"، مع الفنان خالد النبوي والتي من المقرر أن يتم عرضها خلال السباق الرمضاني 2024.