نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على زيجات حلا شيحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 23 فبراير ذكرى ميلاد الفنانة حلا شيحة، التي أبدعت في جميع أدورها حتى بعد أثارتها الجدل بسبب ارتداء الحجاب وتحريم الفن وزواجها.

تزوجت من أحد أعضاء فريق وسط البلد الفنان هاني عادل، ولكن الزواج لم يدم طويلًا وتم الطلاق، بعد وقت قصير، ثم أعلنت اعتزالها الفن نهائيًا وارتدت النقاب وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهم بعدة سنوات وأقامت مع زوجها حينئذ في الإسكندرية، ثم هاجرا إلى كندا وأنجبت منه 4 أبناء (ولدين وابنتين)، ومايو 2014 بدأت العمل كداعية إسلامية في مركز ديني تقدم فيه عدد من الدروس بلا مقابل مادي.

وفي أغسطس 2018 أعلنت خبر خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا وأكدت مشاركتها بأعمال قريبة وكانت أول مشاركة لها في الأعمال الفنية بعد خلع الحجاب مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان.

وفي فبراير عام 2021 أعلنت الفنانة حلا شيحة خبر زواجها من الداعية معز مسعود وأثارت وقتها جدلًا واسعًا بسبب مشاركتها في فيلم “مش أنا” مع النجم تامر حسني بسبب ارتدها الحجاب وطالبت بحذف مشاهدها قبل طرح الفيلم.

أعمال تنتظرها حلا شيحة

وعادة مرة آخرى الفنانة حلا شيحة للمجال الفني حيث تنتظر أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "امبراطورية ميم"، مع الفنان خالد النبوي والتي من المقرر أن يتم عرضها خلال السباق الرمضاني 2024.