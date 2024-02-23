في ذكرى ميلاد الضابط الذي عشق الفن.. مالا تعرفه عن بدر نوفل

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل بدر نوفل، والذي اشتهر بالأدوار الكوميدية وعشقه للفن وترك منصبه في العمل بالشرطة من أجله.









نشأة الفنان بدر نوفل





ولد محمد بدر الدين أحمد نوفل، بالقاهرة في 23 فبراير 1929، وتخرج في كلية الشرطة وتدرج في المناصب حتى وصل إلى رتبة لواء.





نشأ بدر في عائلة تحترم الحياة العسكرية، وبناءًا على ذلك ألتحق بكلية الشرطة في عام 1943 وتخرج منها في عام 1947 وكان متفوقًافي دراسته في هذه الكلية، لم يكتف بدراسته الشرطية، وألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1951، وعمل بجانبالتمثيل كمدرس لمادة التنكر بالمخابرات العامة المصرية بأكاديمية الشرطة، وتدرج في المناصب العسكرية حتى أصبح لواء في الشرطة،تخرج بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1951.





بداية مشواره الفني

بدأ "نوفل" مشواره الفني في عام 1957، حيث أدى دور الضابط الذي يقوم بمكافحة تجارة المخدرات ولأنه كان يعمل في سلك الشرطةفكان هذا الدور بالنسبة له ليس غريبًا على الإطلاق، وذلك في فيلم "سجين أبو زعبل" تأليف وإخراج نيازي مصطفى ومحمود المليجي،بطولة محسن سرحان، ومحمود المليجي، وزهرة العلا، وإستيفان روستي.





لكن معرفة الجمهور به جاءت مع فيلم (الرجل الثاني) مع رشدي أباظة في عام 1959.

قدم نوفل أشهر أدواره "أبو الليل"، وكان الفيلم يتناول قصة رجل يرهب الناس في قرية بسيطة لكن هناك نقطة ضعف وحيدة في حياته وهي "ضحى" التي يحبها، الفيلم قصة وسيناريو وحوار كامل عبدالسلام، وعدلي المولد، إخراج، حسام الدين مصطفى، بطولة سامية جمال،وأحمد رمزي، ومحمود المليجي.





أعمال بدر نوفل المسرحية





ظهر نوفل في عدة أعمال مسرحية مهمة مثل: (حكاية جواز) 1966، (شاهد ما شفش حاجة) 1976 بدور المحامي، (سك على بناتك) 1980 بدور المدرس المتصابي التي تخطط الابنة الصغرى "شيريهان" للإيقاع به، ومسرحية (الواد سيد الشغال) في دور خال مغاوري،1993.





الأعمال الذي ألفها بدر نوفل





لم يكتف بالتمثيل، وقام بتأليف 3 أعمال، حيث كتب قصة وسيناريو وحوار فيلم "جواز مع سبق الإصرار" عام 1987، بطولة حاتم ذوالفقار، وسناء يونس، وفريدة سيف النصر، إخراج كمال عيد، وفيلم "البدوية العاشقة" عام 1963، إخراج نيازي مصطفى، بطولة كمالالشناوي، وسميرة توفيق، ونجوى فؤاد، وفيلم "الجاسوس"، عام 1964 بطولة فريد شوقي وعادل أدهم.





وفاة بدر نوفل

توفي الفنان بدر نوفل بالقاهرة في 13 أكتوبر 2000، عن عمر ناهز 71 عاما.