نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. أزمات مر بها بدر نوفل في حياته قبل رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل بدر نوفل، والذي اشتهر بالأدوار الكوميدية وعشقه للفن وترك منصبه في العمل بالشرطة من أجله.





ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير الأزمات التي مر بها بدر نوفل في حياته قبل رحيله





أولى أزمات بدر نوفل





بدأت أولى مشكلاته أثناء زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الأول للملك فاروق، وكان ضمن طاقم الحراسة للضيف، وطلبت الحاشية أنيؤدي أحد الفنانين فقرة كوميدية فأندفع نوفل، قائلًا: "لي شقيق موجود هنا يدعى محمد، وباستطاعته تقليد الفنانين"، فطلب منه الحضوراستدعاء شقيقه الذي لم يكن إلا الضابط بدر نوفل بنفسه، وقدم نوفل، فاصلًا كوميديًا قلد فيه الفنانين، وأعجب به الملك الضيف، إلا أنحكمدار العاصمة كان له رأى آخر في الضابط الممثل.





وتدارك الملك عبدالله، الموقف وتشفع لـنوفل لدى الحكمدار، لتنتهي المشكلة بالموافقة له على الإلتحاق بمعهد الفنون المسرحية، ليصبح أول دفعةالكوميديا، متزاملًا مع الراحلة سناء جميل أولى دفعة التراجيديا.





أزمة نوفل مع جمال عبد الناصر



"تعرض نوفل، لأزمة ثانية بسبب التمثيل، وذلك عندما أدى دور "سكير" في مسرحية "بين القصرين"، التي كان الرئيس جمال عبدالناصرضمن حضورها، ورأى المسئولون أنه لا يجوز أن يؤدى ضابط شرطة مثل هذا الدور إضافة أنه كان يرقص، فكان جزاؤه وقف ترقيته لـ8 سنوات، ولم يكن أمام الفنان الشاب إلا رفع التماس لعبدالناصر الذي قبل التماسه وسمح له بمزاولة التمثيل بجانب عمله الشرطي، ليستعينبه الرئيس في عدة مهام تنكرية داخل مصر وخارجها.



أعمال بدر نوفل المسرحية





ظهر نوفل في عدة أعمال مسرحية مهمة مثل: (حكاية جواز) 1966، (شاهد ما شفش حاجة) 1976 بدور المحامي، (سك على بناتك) 1980 بدور المدرس المتصابي التي تخطط الابنة الصغرى "شيريهان" للإيقاع به، ومسرحية (الواد سيد الشغال) في دور خال مغاوري،1993.





الأعمال الذي ألفها بدر نوفل





لم يكتف بالتمثيل، وقام بتأليف 3 أعمال، حيث كتب قصة وسيناريو وحوار فيلم "جواز مع سبق الإصرار" عام 1987، بطولة حاتم ذوالفقار، وسناء يونس، وفريدة سيف النصر، إخراج كمال عيد، وفيلم "البدوية العاشقة" عام 1963، إخراج نيازي مصطفى، بطولة كمالالشناوي، وسميرة توفيق، ونجوى فؤاد، وفيلم "الجاسوس"، عام 1964 بطولة فريد شوقي وعادل أدهم.





وفاة بدر نوفل

توفي الفنان بدر نوفل بالقاهرة في 13 أكتوبر 2000، عن عمر ناهز 71 عاما.