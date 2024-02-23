محمد إمام يشارك جمهوره كواليس مسلسل كوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد إمام صورة من كواليس مسلسل كوبرا الذي سوف يخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2024.

ونشر محمد إمام صورة من الكواليس عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: "بلدنا جميلة.. راس البر".

تفاصيل مسلسل كوبرا

كان قد صرح أحمد أبو زيد مؤلف مسلسل كوبرا أن محمد إمام يظهر خلال أحداث مسلسل كوبرا بدور رجل "ابن بلد"، وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي، ويقع في خطأ ما بعد اضطرار الظروف لذلك الطريق، ومن ثم يحاول الدفاع عن الصح.

وتدور أحداث مسلسل كوبرا، في إطار الدراما الشعبية، حيث يواجه صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

بوستر مسلسل كوبرا

طرحت الصفحة الرسمية لقناة "إم بي سي مصر" بوسترات فردية لأبطال مسلسل كوبرا، المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وتصدر كل فنان بوستر بمفرده، أبرزهم محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، أحمد خالد الشهير بـ "كزبرة"، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.

آخر أعمال محمد إمام

يذكر أن يعرض حاليًا لمحمد إمام أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم أبو نسب والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ وقت عرضه.

قصة فيلم أبو نسب



وتدور قصة فيلم ابو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.



أبطال فيلم أبو نسب



ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.