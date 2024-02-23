نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حماقي يستعد لإحياء أولى حفلاته فى جولة أمريكا الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الميجا ستار محمد حماقي لإحياء أولى حفلاته في جولته الغنائية بأمريكا الشمالية والتي تنطلق مساء اليوم من مدينة تورنتو بكندا وبالتحديد فى الحادية عشر بتوقيت كندا وفي السادسة صباح غد السبت بتوقيت القاهرة ومع نفاذ التذاكر بالكامل.

وصول محمد حماقي كندا

وكان محمد حماقي قد وصل صباح أمس الخميس إلى تورنتو الكندية وكان فى استقباله القائمين على الحفل وقام بتفقد مكان الحفل واماكن تواجد الجمهور وتجرى بروفة للصوت.

ومن المقرر أن يواصل محمد حماقي جولته بعد ذلك للولايات المتحدة الأمريكية حيث يحيي حفله فى لوس أنجلوس يوم 25 فبراير الجاري وحفلًا بنيويورك في الأول من مارس وفي اليوم التالي يتجه للعاصمة واشنطن لإحياء أضخم حفلات جولته الغنائية التي يختتمها بمدينة ديترويت التى تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية.

حفل محمد حماقي في موسم الرياض

وشهد موسم الرياض العديد من الأنشطة الغنائية لحماقي حيث أحيا مؤخرًا اضخم حفلات موسم الرياض على مسرح ابو بكر سالم بحضور تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل ختام مهرجان قرطاج



كما حقق نجاحًا كبيرًا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة الـ 57 لمهرجان قرطاج الدولي بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفلة الأحلام" توجه بعده حماقى ل عمان لإحياء حفلا غنائيا ضخما للجمهور الأردني وسط المزيد من آجواء الإثارة.

ومن المقرر أن يقدم حماقي خلال جولته الغنائية بكندا والولايات المتحدة الأمريكية كبير من أغانيه الشهيرة منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و" أم الدنيا".. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة إلى "أدرنالين " و"قلبي حبك جدا جدا" بالإضافة إلى حدث اغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة".