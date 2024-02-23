في ذكرى ميلاد بدر نوفل.. تعرف على أبرز أعماله

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل بدر نوفل، والذي اشتهر بالأدوار الكوميدية وعشقه للفن وترك منصبه في العمل بالشرطةمن أجله.





ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز أعمال الفنان الراحل بدر نوفل





أبرز أعمال بدر نوفل الفنية

نجح بدر في تحقيق جماهيرية واسعة في الأعمال السينمائية أبرزها " فيلم "حبيب حياتي"، فيلم "الرجل الثاني"، قدم أشهر أدواره "أبوالليل" بفيلم حمل الأسم نفسه، ازداد "نوفل" تألقًا في الستينيات مع المايسترو صالح سليم ونجاة الصغيرة من خلال فيلم "الشموعالسوداء" عام 1962، تأليف وإخراج عز الدين ذو الفقار.

كما جسد شخصية شوقي الحديدي في فيلم "مصرع الذئاب" عام 1991، أمام رغدة، وكرم مطاوع، قصة وسيناريو وحوار جمال حسينحماد وطارق همام، إخراج أحمد صقر، قدم دور "عثمان" عام 1993، في فيلم "وزير في الجبس" أمام صلاح ذو الفقار، وفايزة كمال،تأليف فتحي غانم، سيناريو وحوار براء الخطيب، إخراج كريم ضياء الدين.





أعمال بدر نوفل المسرحية





ظهر نوفل في عدة أعمال مسرحية مهمة مثل: (حكاية جواز) 1966، (شاهد ما شفش حاجة) 1976 بدور المحامي، (سك على بناتك) 1980 بدور المدرس المتصابي التي تخطط الابنة الصغرى "شيريهان" للإيقاع به، ومسرحية (الواد سيد الشغال) في دور خال مغاوري،1993.





الأعمال الذي ألفها بدر نوفل





لم يكتف بالتمثيل، وقام بتأليف 3 أعمال، حيث كتب قصة وسيناريو وحوار فيلم "جواز مع سبق الإصرار" عام 1987، بطولة حاتم ذوالفقار، وسناء يونس، وفريدة سيف النصر، إخراج كمال عيد، وفيلم "البدوية العاشقة" عام 1963، إخراج نيازي مصطفى، بطولة كمالالشناوي، وسميرة توفيق، ونجوى فؤاد، وفيلم "الجاسوس"، عام 1964 بطولة فريد شوقي وعادل أدهم.



بداية مشواره الفني

بدأ "نوفل" مشواره الفني في عام 1957، حيث أدى دور الضابط الذي يقوم بمكافحة تجارة المخدرات ولأنه كان يعمل في سلك الشرطةفكان هذا الدور بالنسبة له ليس غريبًا على الإطلاق، وذلك في فيلم "سجين أبو زعبل" تأليف وإخراج نيازي مصطفى ومحمود المليجي،بطولة محسن سرحان، ومحمود المليجي، وزهرة العلا، وإستيفان روستي.





لكن معرفة الجمهور به جاءت مع فيلم (الرجل الثاني) مع رشدي أباظة في عام 1959.

قدم نوفل أشهر أدواره "أبو الليل"، وكان الفيلم يتناول قصة رجل يرهب الناس في قرية بسيطة لكن هناك نقطة ضعف وحيدة في حياته وهي "ضحى" التي يحبها، الفيلم قصة وسيناريو وحوار كامل عبدالسلام، وعدلي المولد، إخراج، حسام الدين مصطفى، بطولة سامية جمال،وأحمد رمزي، ومحمود المليجي.

وفاة بدر نوفل

توفي الفنان بدر نوفل بالقاهرة في 13 أكتوبر 2000، عن عمر ناهز 71 عاما.