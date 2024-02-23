انت الأن تتابع خبر إلهام شاهين نادمة على إساءتها لبليغ حمدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين، أنها نادمة بسبب مشاركتها بفيلم "موت سميرة"، الذي عرض عام 1985، لكونه حمل في فكرته الإساءة لفنان كبير، وهي بدورها ترفض الحديث بشكل خاطئ عن زملائها، لكنها كانت في سن صغيرة تجهل هذه الأمور.



وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "الراديو بيضحك" أن الفيلم أساء للملحن بليغ حمدي، ولبلدها مصر، الذي قدّم لها حمدي الكثير من الإبداعات وحرص على رفع مستوى الفن فيها، مشددة على حزنها وغضبها من تلك المرحلة.



وأضافت أنها منذ احترافها التمثيل، لم تفكر على الإطلاق بالاعتزال، موضحة أنها قد تتوقف عن الظهور على الشاشة فقط لغاية المشاركة في عمل تقتنع به، ويكون محلاً للمفاجأة بالنسبة للجمهور.



ووصفت إلهام بداياتها الفنية بالقوية، إذ أطلت على الجمهور من خلال أفلام تُعتبر الأهم بتاريخ السينما المصرية، وأنها تتعلم من الإخفاقات التي تواجهها ولا تدعها تحبط طموحاتها على حد قولها.



وأوضحت إلهام أنها قدمت خلال مسيرتها الفنية شخصيات وأدوار متنوعة ومتناقضة، وكانت مفاجأة للجمهور، لا سيما في مسلسل "بطلوع الروح" الذي ظهرت خلاله كقائد للكتيبة النسائية في "داعش".



ولفتت إلى أنها تتمتع بالجرأة في الشخصيات التي تختارها، معلقة: أطرح موضوعات ممكن غيري من النجمات يخافوا منها، أدوار جريئة ومفيدة.



وكشفت أنها تستغل مواقع التواصل الاجتماعي بجانبها الإيجابي، إذ توثق خلالها تواجدها الفني سواء في الأعمال والمهرجانات، لكنها تعتبر نفسها متابعة غير جيدة لها .