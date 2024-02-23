نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك زاهر برفقة والدها من كواليس "محارب".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ملك زاهر، متابعيها صورة برفقة والدها الفنان أحمد زاهر، من كواليس تصوير مسلسل، محارب، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ملك زاهر في الصور برفقة والدها الفنان أحمد زاهر، وعلقت على الصورة قائلة: “ما وراء الكواليس، محارب رمضان 2024”.





تفاصيل شخصية ملك أحمد زاهر في مسلسل "محارب"

وتجسد من خلاله شخصية فتاة تدعى "راندا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي لايخلو من الأكشن، ويسلّط العمل الضوء على شخصية "عزيز محارب" الشاب صاحب الأصولالصعيدية الذي يمر بالعديد من المشكلات والأزمات في محاولة منه للهروب من عملية الثأر،إلى أن يعمل سائق ميكروباص، وتتوالى الأحداث مما يترتب عليه التعرض للعديد من المواقفالمختلفة على مدار حلقات المسلسل الذي يمتد إلى 30 حلقة متصلة.





أحداث مسلسل محارب



ويدور أحداث مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش معأسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب



والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر،سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرومحمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.





آخر أعمال ملك أحمد زاهر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ملك أحمد زاهر هو مسلسل "نسل الأغراب"، وتم عرضه عام 2021، وهو من بطولة أحمد السقا، أميركرارة،فردوس عبد الحميد، دياب، وآخرون من النجوم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ايضا شاركت في فيلم "فارس" من تأليف حسام موسى، وكان بطولة والدها الفنان أحمد زاهر، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، تدور قصة الفيلم حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجلالأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.







