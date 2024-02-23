انت الأن تتابع خبر ظافر العابدين: الرجال يتعرضون للتحرش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الفنان التونسي ظافر العابدين أنه لم يتقصد الزواج من امرأة أجنبية، ولم يتخذ هذه الخطوة لعدم تفضيله للنساء العربيات، بل كان الأمر مجرد قدر ونصيب.



وأوضح العابدين أنه وجد في السيدة التي تزوجها الشريكة المناسبة له في التوقيت والمكان المناسبين، مشيرًا إلى أنها تفهمه جيدًا، وأكد أن التفاهم هو العنصر الأساسي في الزواج، بغض النظر عن الجنسيات.



وعن أكثر الأشياء التي يحرص على تعليمها لابنته، بيّن العابدين أنه يحثها على اتباع أحلامها وأن تسعى إلى تحقيقها.



وأوضح العابدين خلال ظهوره في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي أنه من الممكن أن يتعرض الرجال للتحرش من النساء، وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن للرجل أن يكون معجبًا بأكثر من امرأة في نفس الوقت، وهذا السبب في أنه قد يقرر الزواج من أكثر من شريكة.



وعلق: بنشوف العجب بحياتنا الواقعية، ولكن الأمر يختلف من شخص لآخر، والرجل يتعرض للتحرش.



وأكد العابدين أنه لا يشعر بالإزعاج من حب السيدات له وتعبيرهن عن إعجابهن به علنًا، بل يعتبر ذلك نعمة من الله، معقباً: بيسعدني جداً القبول وحب الناس نعمة من الله.



كما بيّن عدم اهتمامه بالانتقادات التي يتعرض لها من الجمهور بسبب عدم إتقانه بعض اللهجات في أدواره، مشيرًا إلى أنه طبيعي أن يخطئ أحيانًا، وأنه لا يهتم سوى بالنقد البناء.



وأشار العابدين إلى أنه لا يمتلك شخصية هادئة كما يعتقد البعض، فهو ينفعل أحيانًا، ويشعر بالتوتر. وأضاف أن التمثيل ساعده كثيرًا في التغلب على الخجل، وأنه ليس من الأشخاص الذين يهدرون المال، وأنه لا يضع النجاح والمال في مقدمة اهتماماته، ولا يشعر بالقلق إزاء تقدمه في العمر .