انت الأن تتابع خبر أنجلينا جولي تفاجئ الجمهور بشعرها الأشقر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلّت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي بلوك جديد خلال زيارتها لمتجر الملابس الخاص بها، "أتيليه جولي"، في مدينة نيويورك، حيث قرّرت تغيير لون شعرها من البني إلى الأشقر الفاتح.



وبدت أنجلينا، البالغة من العمر (48 عاماً) في غاية في الأناقة، حيث ارتدت معطفاً من الصوف الأسود نسَّقته مع قميص أبيض، فيما غطَّت عينيها بنظارات شمسية سوداء واعتمدت مكياجاً ناعماً.



كما حملت أنجلينا حقيبة سوداء كبيرة، نُقش على حزامها اقتباسًا من فيلمها "Girl, Interrupted"، الذي عرض عام 1999.



وتقول العبارة التي كتبت على حزام الحقيبة: البعض رأيتهم، وبعضهم لن يتكرر مرة أخرى، لكن لا يمر يوم لا يجدهم قلبي.



وفقًا لموقع "بيج 6"، تم افتتاح متجر الملابس الجديد لأنجلينا جولي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ويقع داخل مساحة NoHo التي كانت في السابق استوديو ومنزل جان ميشيل باسكيات.



ومنذ الكشف الأول عن مشروعها، لم تقدم أنجلينا الكثير من التفاصيل حول الاستوديو الجديد للأزياء الذي يركز على الاستدامة، بالإضافة إلى دوره كمنصة إبداعية وشراكتها مع دار الأزياء الفاخرة "Chloé" .