انت الأن تتابع خبر شيماء سيف تشوق الجمهور لشخصيتها سامية سوشال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شوّقت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها، لشخصيتها "سامية سوشيال" التي ستؤديها في مسلسلها الجديد "فراولة"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.



وأشارت شيماء، المعروفة بأدوارها الكوميدية المميزة، إلى أن أكثر ما جذبها في شخصية "سامية" هو قدرتها على خلق المواقف المضحكة والأحداث المهمة بطريقة طبيعية، من دون الحاجة إلى أي عوامل خارجية تساعدها في ذلك.



ووصفت شيماء خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "مساء dmc" شخصيتها بأنها متواضعة، وتتميز بالبساطة والتلقائية، وتتمتع بذكاء خارق يجعلها تحقق ما تريد في أقل مجهود ممكن، مردفة: هتشوفوا منها شوية تريندات.



وقالت شيماء، إن شخصية "سامية" لا تشبهها في الواقع؛ لكونها لا تُحبذ الحصول على "الترند" بالطرق التي تتبعها الأولى، فهي بدورها توثق صورا من بعض أعمالها فقط، وتتابع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم.



وأعربت شيماء عن سعادتها للتعاون مع مواطنتها الفنانة نيللي كريم، التي سبق وأن عملا معًا في عدة أعمال من بينها "سجن النسا"، و"مسرحية سندباد"، و"يوم للستات"، ووصفت كواليس التصوير بينهما بأنها "لذيذة"، خاصة مع تأديتهما لأدوار كوميدية.



يُعيد مسلسل "فراولة" الفنانة نيللي كريم إلى الأعمال الكوميدية بعد غياب دام 4 سنوات، ومن المقرر أن تؤدي فيه شخصية "فراولة"، وهي فتاة فقيرة لديها طموح كبير وتسعى لأن تكون مهمة في المجتمع، لتتطور الأحداث وتشتهر في قراءة الفنجان، إلى جانب معرفتها العميقة بعلم الطاقة، وأيضا احتراف الغناء، لتنجح في الوصول إلى الثراء، وتحويل حياتها بخطوات ناجحة ومهمة.



ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب الفنانة نيللي كريم، كل من: مصطفى خاطر، وشيماء سيف، وأحمد فهيم، وصدقي صخر، وحجاج عبد العظيم، ولبنى ونس، وعلا رشدي، ودنيا سامي، وصدقي صخر، وغيرهم .