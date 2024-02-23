انت الأن تتابع خبر نيكول سابا تلتقي بسام كوسا لأول مرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، مع النجم السوري بسام كوسا للمرة الأولى؛ وذلك خلال تواجدها برفقة زوجها الممثل يوسف الخال في دار الأوبرا بدمشق لحضور حفل غنائي.



ووثقت نيكول جانبًا من الأجواء داخل دار الأوبرا، حيث ظهرت بجانب كوسا، وعدد من الأصدقاء الآخرين في الصور التي نشرتها عبر حسابيها على منصتي "إكس" و"إنستغرام".



وعلّقت نيكول على صورتها مع كوسا بالقول: "مع الأستاذ بسّام كوسا تشرفت بمعرفتك. وأضافت في تعليق آخر: "ليلة شامِيّة، وجَمْعة مليانة بدفءٍ ومحبّة مع الأحبّاء.



وظهرت الفنانة اللبنانية مرتدية معطفًا من الفرو الأسود فوق فستان أسود قصير؛ ليتفاعل جمهورها مع صورها ولقائها بالممثل السوري، آملين أن يتشاركا معًا في عمل درامي أو سينمائي خلال الفترة المقبلة، حيث كتبت متابعة: "يا ريت نشوفكم بمسلسل أو فيلم مع بعض". وأضافت أخرى: "إطلالة حلوة وظهور مميز لجوكر الدراما السورية بسام كوسا، فاجئينا بعمل درامي معه" .