في يوم ميلاد حنان مطاوع.. محطات من حياتها

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت اليوم الفنانة حنان مطاوع بيوم ميلادها حيث ولدت في مثل هذا اليوم 23 فبراير 1979.

من هي حنان مطاوع؟



هي حنان كرم مصطفى محمود مطاوع حنان كرم مصطفى محمود مطاوع ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة

ترتبط حنان بصلة قرابة مع السيدة زينب المرشدي (خالتها) زوجة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، حيث اعلنت اليوم نعيها لخالتها التي توفت في اليابان اثر ازمة صحية.

حياتها الأسرية

نشأت قصة حب بينها وبين الفنان أحمد رزق ولكن انفصلت عنه دون أن يعلن أي من الطرفين أسباب ذلك تزوجت من المخرج السينمائي أمير اليماني في أغسطس 2016 وفي عام 2019 رزقت بابنتها الأولى أماليا

أهم أعمالها الفنية

تألقت حنان مطاوع في العديد من الأدوار البارزة في الأفلام والمسلسلات المصرية. قدمت أداءً قويًا ومؤثرًا في العديد من الأعمال الناجحة والتي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. قدمت أدوارًا متنوعة تشمل الدراما والكوميديا والرومانسية ونجحت في إبراز قدراتها الفنية بشكل متميز.

أبرز أعمال حنان مطاوع

2003 إوعى وشك عائشة

2007 قص ولصق ثريا

2008 الغابة برشامة

2010 هليوبوليس

2012 "حفلة منتصف الليل، وبعد الطوفان ياسمين".

2013 "القشاش، قبل الربيع".

2020 "يوم وليلة، قابل للكسر".

2001 "حديث الصباح والمساء".

2002 "الإمبراطورلينا أميرة في عابدين، انظر حولك وابتسم".

2003 "تعالى نحلم ببكرة، شمس يوم جديد سماح، رجل الأقدار".