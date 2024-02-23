انفصال أحمد كشك وبسمة ماهر بعد قصة حب دامت لأكثر من 5 سنوات

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة بسمة ماهر منذ قليل خبر انفصالها عن زوجها الفنان أحمد كشك، بعد قصة حب وزواج دام 5 سنوات، وإنجاب طفلة صغيرة.

وأعلنت الفنانة الشابة بسمة ماهر، طلاقها من أبو ابنتها الفنان أحمد كشك، وذلك خلال منشور لها نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت قائلة: «عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم تم الطلاق الرسمى بيني وبين أبو بنتي، أحمد كشك».

زواج أحمد كشك وبسمة ماهر

تزوج الفنان أحمد كشك والفنانة بسمة ماهر في عام 2019، في حفل زفاف حضره الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني، بعد قصة حب دامت لسنوات قبل الزواج.

ورزق أحمد وبسمة بابنتهما، وكان قد كتبت بسمة ماهر: “الحمد لله والشكر لله، اللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها بارة بوالديها، رزقنا الله بفضله كيان أحمد كشك”.