نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور نجوم الفن.. تكريم الفنان سامح الصريطي في مهرجان المركز الكاثوليكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكى برئاسة الأب بطرس دانيال، والمقرر انطلاقها بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور عدد كبير من الفنانين ومشاهير الإعلام، أبرزهم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والفنانة حورية فرغلي، والفنان سامح الصريطي، جميل برسوم، أحمد فؤاد سليم، الكاتب عبد الرحيم كمال وغيرهم.

وكرم الفنان سامح الصريطي بجائزة الريادة المصرية، عن مجمل أعماله، بحضور عدد كبير من الفنانين ومشاهير الإعلام، وأعرب عن سعادته بهذا التكريم لمصداقية المهرجان الكاثوليكي، وخاصة أن تكريمه يأتي قبل يوم من الاحتفال بليلة النصف من شعبان، والتي طالب خلالها الحضور بالدعاء لكي يؤلف الله بين القلوب، ويوحد صفوف المصريين، ولنصرة الفلسطينيين على الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد الدورة الحالية لـ 72 من المهرجان تقديم أغنية خاصة من أجل فلسطين، وتتكون لجنة تحكيم للدورة الحالية من كل من حنان مطاوع، داليا مصطفي، احمد شاكر، الكاتب عبد الرحيم كمال، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفي الحلواني، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفني على الفاتح.

معلومات عن مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما

مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم، حيث بدأت فعاليات الدورة 72 اليوم بحضور عدد كبير من الفنانين.