أبرزهم حورية فرغلي وعماد رشاد.. افتتاح مهرجان الكاثوليكي لدورته ٧٢ بحضور نجوم الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - افتتح منذ قليل الدورة ٧٢ من مهرجان الكاثوليكي وحرص عدد من النجوم على الحضور من المكرمين أو غيرهم و كان أبرز الحاضرين الفنانة حورية فرغلي والفنان القدير عماد رشاد وزوجته الفنانة حنان والفنان القدير أحمد فؤاد سليم والفنان أدهم سليمان والفنان القدير جميل برسوم والفنان الشاب طه دسوقي والإعلامي عمرو الليثى والمخرج شريف عرفة وعدد آخر من الفنانين والفنانات

حورية فرغلي

أبرز المكرمين في مهرجان الكاثوليكي



*جوائز الريادة السينمائية:*

للفنان القدير/ أحمد فؤاد سليم للفنانة القديرة/ ماجدة زكي

للفنان القدير/ سامح الصريطي للفنانة القديرة/ هالة صدقي

*جائزة المركز الخاصة:*

للمخرج القدير/ شريف عرفه

*جائزة فريد المزاوي:*

للفنان القدير/ ناجي سعد

*جائزة الأب يوسف مظلوم:*

للفنان القدير/ جميل برسوم

*جائزة التميّز الإعلامي:*

للإعلامي القدير/ د. عمرو الليثي

*جوائز الإبداع الفني:*

للفنان القدير/ عماد رشاد

للكاتب والمؤلف القدير/ عبد الرحيم كمال

للمايسترو القدير/ نادر عباسي

لمدير التصوير القدير/ أحمد المرسي

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2023 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

*جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي:*

للفنانة القديرة/ منى زكي لدورها في مسلسل "تحت الوصاية"

*جائزة أحسن ممثل في عمل درامي لكل من:*

للفنان القدير/ خالد النبوي لدوره في مسلسل "رسالة الإمام"

وللفنان المتميّز/ محمد دياب عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"

كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح

*جائزة المركز التشجيعية:*

للفنان المتميّز/ طه دسوقي

كما اختارت اللجنة العُليا للمهرجان *المذيعة والإعلامية المتألقة لميس سلامة* لتقديم فقرات حفلي افتتاح وختام المهرجان للعام الرابع على التوالي، وسيذاع كلا الحفلين على الهواء مباشرة على *قناة سات7* الفضائية على القمر الصناعي نايل سات (تردد 11354 أفقي)، في تمام السابعة مساءً.

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم هذه الدورة قد تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 43 فيلمًا قد عُرضت تجاريًا هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة. والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: *فيلم "أنا لحبيبي"* للمخرج هادي الباجوري، *فيلم "19 ب"* للمخرج أحمد عبدالله السيد، *فيلم "بيت الروبي"* للمخرج بيتر ميمي، *فيلم "وش في وش"* للمخرج وليد الحلفاوي، *فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!"* للمخرج عمر هلال، *فيلم "أنف وثلاث عيون"* للمخرج أمير رمسيس.

جدير بالذكر أيضًا أن فعاليات الدورة الثانية والسبعين ستقام خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 23 فبراير وحتى يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، *وسيكون حضور عروض الأفلام بموجب دعوات شخصية مجانية يتم الحصول عليها من قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بدء من يوم 15 فبراير الجاري.*